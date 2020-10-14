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Более 900 человек подписали петицию против перепрофилирования роддома Златоуста под ковидный госпиталь

Общество
Сегодня, 16:48
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Автор: 
Любовь Юрина

Более 900 человек уже подписали петицию против перепрофилирования роддома в Златоустовском городском округе (Челябинская область) под ковидный госпиталь.

Напомним, в минувшие выходные стало известно о перепрофилировании златоустовского роддома под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и ковидной пневмонией. Это решение регионального минздрава вызвало недовольство некоторых жительниц и медработников, которых заранее не поставили в известность.

Возмущенные жители вышли на стихийный митинг и составили петицию в адрес министра здравоохранения области. Ее подписали уже более 900 человек.

Отмечается, что в роддом Златоуста привозят рожать и из других городов Горнозаводской зоны: Куса, Сатка, Катав-Ивановск, Усть-Катав и другие. «Златоустовский перинатальный центр был создан для снижения грудничковой смертности. Здесь есть детская реанимация. Выхаживают малышей недоношенных и с патологиями», - говорится в обращении. Еще один такой центр есть в Челябинске, а до него добираться 2,5 часа.

Автор также отмечает, что министерству предлагали иные варианты размещения ковидного госпиталя в Златоусте (необходимость в нем действительно есть, так как растет число случаев коронавируса и госпитализаций пациентов с ковидом).

«Просим пересмотреть решение с перепрофилированием Златоустовского перинатального Центра под инфекционное отделение. И восстановить под него уже закрытые оптимизированные больницы», - говорится в петиции.

В Златоусте госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмоний, вызываемых этим вирусом, был развернут на базе городской больницы. Но его мощностей не хватало в связи с ростом числа инфицированных и госпитализаций. «Многие были возмущены кадрами из госпиталя на горбольнице. На них больные, вынужденные лежать в коридорах из-за нехватки мест в палатах. Для оказания медицинской помощи всем нуждающимся необходимо быстро развернуть дополнительные койки», - написал на своей странице глава Златоуста Максим Пекарский.

Тогда минздрав принял решение перепрофилировать под ковидную базу роддом. А рожениц направлять в родильные дома Миасса и Челябинска. Скорая к роженицам будет приезжать в приоритетном порядке. Жительницы интересуются, а кто будет обрабатывать автомобили и гарантировать их чистоту. В больнице заверяют, что все машины обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами: «Это важно не только для пациентов, но и для сотрудников, хоть и защищенно контактирующих с заболевшими».

Максим Пекарский пообещал, что администрация города готова будет предоставить транспорт для доставки мамы и малыша из роддома домой в Златоуст. Курировать этот вопрос будет вице-мэр по социальным вопросам, телефон его приемной 62-20-95.

Экстренная гинекологическая помощь пока будет оказываться на месте, женские консультации продолжат работать. В министерстве заверяют, как только ситуация по вирусным заболеваниям нормализуется, после тщательной дезинфекции роддом продолжит работу в штатном режиме.

Глава Златоуста предлагает рассмотреть возможность использования в качестве ковидария здание бывшей больницы РЖД.

Фото: официальная страница Максима Пекарского

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
администрация Златоуста
коронавирус
роддом
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