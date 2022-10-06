Челябинцы оживят героическую историю Танкограда

Челябинцы оживят историю родного города – совместный проект «Южноуральский Краекториум» группа историков, мультипликаторов, художников и программистов запускает в честь подвига Танкограда, как называли Челябинск в годы Великой Отечественной войны.

«Работая над проектом, мы постарались объединить военно-тыловую историю нашего города и современные технологии. Результатом нашей работы будут три взаимосвязанных блока: анимационный сериал, VR-квест и инсталляции дополненной реальности на челябинском Бульваре Славы», - рассказал генеральный директор Урало-Сибирского дома знаний Игорь Белехов.

Сериал представляет собой десять трехминутных мультфильмов, героями которых являются прославившие Южный Урал танкисты, пехотинцы, военные медики, труженики тыла.

С помощью анимации зрителю расскажут о подвигах снайпера Василия Зайцева, 17-летней работницы ЧТЗ Ани Пашниной, медика Георгия Синякова, который организовал во время войны побег из немецкого концлагеря, партизана Сергея Злодеева, разом уничтожившего свыше сотни фашистских кораблей.

«Совсем скоро они появятся в социальных сетях на страницах проекта «Краекториум» в VK, на RuTube и других ресурсах, а после выхода всех серий - на сайте областной публичной библиотеки», - отметил Игорь Белехов.

VR-КВЕСТ «Штурм Рейхстага и работы в тылу» расскажет про тружеников ЧТЗ и ММК, а также историю прославленного южноуральского танкиста и дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова, погибшего незадолго до Победы. Когда советские войска взяли Берлин, на стене Рейхстага появилась надпись: «За комбата Хохрякова!».

Создатели намерены погрузить зрителя в атмосферу того решающего штурма. Надевшего VR-шлем ждет увлекательное путешествие: исторические факты будут поданы с использованием современных технологий. Первыми VR-квест смогут пройти посетители мультимедийного парка «Россия - моя история».

Еще одной частью проекта станет экскурсионный маршрут по Бульвару Славы.

«Бульвар Славы в Челябинске наполнен историей Танкограда. Мы хотим оживить это место и уже начали создавать аудиогид, который охватит участок от скульптуры Ветерана на Кировке до стелы «Город трудовой доблести»», - рассказал Игорь Белехов.

Каждый объект бульвара, связанный с Танкоградом, будет сопровождаться аудиорассказом, привязанным к конкретной точке геолокации от Вечного огня до бюста Николая Патоличева. Также аудиогид расскажет, что из себя представлял бульвар до Великой Отечественной войны, каким он был в самом начале ХХ века.

При помощи технологии дополненной реальности челябинцы смогут увидеть две исторические сцены. Первая воссоздает события 9 мая 1943 года, когда на перекрестке улиц Кирова и Коммуны торжественно провожали на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. Погрузившись в 3D-анимацию, зритель окажется участником митинга и увидит танковый марш. Сцену парада можно будет увидеть, если навести смартфон на специальную метку, которую разместят на стойке рядом с памятником танкистам-добровольцам.

Вторая метка появится на противоположном конце Бульвара Славы, у стелы «Город трудовой доблести». Челябинцам и гостям города расскажут, как Челябинск добился гордого звания - Танкоград. Зритель увидит историю людей и машин Челябинского тракторного завода, где в 1941 году рабочие собирали из цеха прямо в бой тяжелый танк КВ.

Над проектом работают творческая молодежь и опытные исторические консультанты. Программистов, которые воссоздали сцену в сборочном цехе Челябинского Кировского завода, поддержал Эдуард Соболев, много лет проработавший на производстве танков в главном специальном конструкторском бюро, легендарном ГСКБ-2. А когда шла работа над виар-инсталляцией из цеха Магнитогорского металлургического комбината, где производили броневую сталь для танков, в качестве консультантов привлекли специалистов музея ММК.

Проект поддержан президентским Фондом культурных инициатив. Все новинки «Краекториума» авторский коллектив представит челябинцам в этом и в следующем годах.