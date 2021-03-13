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Челябинцы попрощались с зимой

Больше двадцати тысяч жителей Челябинска сегодня, 13 марта, широко отметили Масленицу и проводили зиму в парке имени Гагарина.

Гостей праздника ждали традиционные забавы и игры возле сцены, театрализованная программа «Вот, Блин» и выступление коллективов на сцене «Летнего театра».

Большой популярностью, как и в прошлом году, пользовалась ярмарка «Масленичные ряды». Выстраиваясь в длинные очереди, жители столицы Южного Урала покупали шашлыки и плов. Всех гостей праздника также угощали блинами и чаем от благотворительной организации «Пища Жизни».

Рекордсменом по залезанию на столб стал молодой человек по имени Руслан, покоривший вершину всего за девять секунд. Позднее на сцене ведущие праздника подарили ему холодильник.

Сожжение чучела Зимы было намечено на три часа, но зрители начали собираться за целый час до начала. Очень уж хотелось челябинцам поскорее распрощаться с затянувшейся холодной зимой.

Посмотреть фоторепортаж с праздника можно здесь.

Масленичные гуляние состоялись также в городском саду им. А. С. Пушкина, парке «Металлург» им. О. И. Тищенко, парке «Сад Победы», парке им. В. В. Терешковой и на пешеходной части улицы Кирова.

Массовые гуляния продолжатся и в воскресенье, 14 марта.