Челябинск получит 15 автобусов в рамках нацпроекта

В 2023 году Челябинск получит 15 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. Новую технику передаст в лизинг городу АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

ГТЛК уже заключила лизинговый договор с городским перевозчиком Челябинска на поставку автобусов. Их предоставят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по обновлению городского пассажирского транспорта.

Как сообщает пресс-служба компании, контракт подписан в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на 2023 год. Программа реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и господдержки в форме субсидий Минтранса РФ. Это позволяет предоставлять перевозчику скидки на транспорт до 60%.

С 2020 года ГТЛК передала в лизинг в 25 регионов свыше 1,5 тысячи единиц техники по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

К настоящему моменту инвестировано в приобретение транспорта 27,6 миллиарда рублей, из которых 14 миллиардов рублей приходится на средства из федерального бюджета.