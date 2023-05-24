Челябинская область направит почти 140 миллионов рублей на развитие туризма

Челябинская область получит почти 140 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона одобрили депутаты комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам.

Парламентарии одобрили необходимые корректировки параметров регионального бюджета.

Регион получает дополнительные федеральные средства в размере 139,5 миллиона. По словам председателя комитета по бюджету и налогам Александра Лазарева, их направят на реализацию общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры области и на повышение доступности и популяризации туризма для школьников.

Как пояснил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, в областном бюджете также будут учтены дополнительные остатки собственных средств, сложившихся на первое января 2023 года, ранее не учтенные в бюджете, в размере семи миллиардов 563,5 миллиона рублей.

Средства предусмотрены на решение первоочередных вопросов местного значения, финансирование дорожной деятельности, на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции, строительство межуниверситетского кампуса.

Уточнены источники финансирования дефицита бюджета.