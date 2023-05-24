24.05.2023
Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно
24.05.2023
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска останется под стражей
24.05.2023
В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова
24.05.2023
Челябинец обокрал глухонемого друга
24.05.2023
Челябинцев приглашают на самый главный полумарафон России
24.05.2023
«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады
Челябинская область направит почти 140 миллионов рублей на развитие туризма
18.11.2022
УрФО привлек туристов больше, чем Крым и Северный Кавказ
16.06.2022
Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма
10.06.2022
Три региона УрФО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
03.06.2022
Челябинская область получит более полумиллиарда на развитие туризма
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023