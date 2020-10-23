ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинская область пока не планирует вводить карантин для приезжающих в регион

Общество
Вчера, 23:54
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Челябинская область пока не планирует вводить карантин для граждан, прибывающих в регион из неблагополучных по коронавирусу территорий.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 23 октября, отвечая на вопрос журналиста о возможности повторного введения карантина для приезжающих, как это начали делать некоторые субъекты (так, власти Ставрополья с шестого октября ввели обязательный карантин для прибывающих).

«Карантин мы пока не планируем вводить. Пока этот вопрос мы не обсуждали. Не видим пока оснований», - рассказала Ирина Гехт.

Напомним, в апреле в Челябинской области ввели обязательный 14-дневнй карантин для всех граждан, прибывающих в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С 31 мая отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих на Южный Урал.

В апреле, когда вводили карантин, в области в сутки выявлялось сначала по 5-10 случаев, потом по 40-60. В конце мая, когда обязательную самоизоляцию отменили, в области за сутки подтверждали от 110 до 140 новых заболевших. В больнице проходили лечение порядка 1,8 тысячи инфицированных.

По состоянию на 23 октября в ковидных госпиталях получает лечение 3 тысячи 948 пациентов с подтвержденным Covid-19. За сутки добавилось 123 новых случаев коронавируса. При этом доля завозных случаев инфицирования сокращается, а процент заразившихся в семье растет.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Вчера, 18:31
Ирина Гехт – о жалобах пациентов с ковидом из Троицка: Это безобразие уже полнейшее
Общество
Вчера, 17:57
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
Общество
Вчера, 17:22
Южноуральцы смогут проверить уровень кислорода в крови у участкового врача и в аптеках
Общество
Вчера, 15:40
Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок
Вчера, 15:40
Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок
Вчера, 14:58
Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+
Вчера, 14:47
Находящиеся в критическом состоянии южноуральцы остро нуждаются в антиковидной плазме
Вчера, 14:26
В Кизильском районе повысили качество жизни на селе
Вчера, 12:08
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Вчера, 11:44
Общее число случаев ковида в Челябинской области превысило 19 тысяч
Вчера, 11:29
«Ростелеком»: Самый ожидаемый бой с Хабибом правильно смотреть на канале UFC ТВ в Wink
Вчера, 11:26
Россети обеспечили электроснабжение для социальной новостройки в Пласте
Вчера, 10:48
Трассу М-5 в Челябинской области засыпало снегом – техника наготове
Вчера, 10:26
Гехт: Перебои с поставками лекарств в аптеки прекратятся в течение недели
Общество
Вчера, 14:47
Находящиеся в критическом состоянии южноуральцы остро нуждаются в антиковидной плазме
Общество
Вчера, 15:40
Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок
Новости
Вчера, 22:05
Среда обитания
Морские млекопитающие на Камчатке не пострадали от воздействия токсичных водорослей
Вчера, 17:57
Общество
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
Вчера, 16:20
Экономика
Private Banking ВТБ нарастил объем активов под управлением на четверть
Вчера, 16:18
Происшествия
В Златоусте аферисты пытались заполучить треть миллиона, представившись полицейскими
Вчера, 16:05
Спорт
РМК и ХК «Трактор» подарили челябинским школьникам хоккейную коробку
Материалы рубрики
Вчера, 17:57
Общество
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
Вчера, 16:02
Общество
В Челябинской области за сутки умерло шесть пациентов с ковидом
Вчера, 14:58
Общество
Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+
Вчера, 14:26
Общество
В Кизильском районе повысили качество жизни на селе
Вчера, 12:08
Общество
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Теги
Ирина Гехт
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика