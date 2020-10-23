Челябинская область пока не планирует вводить карантин для приезжающих в регион

Челябинская область пока не планирует вводить карантин для граждан, прибывающих в регион из неблагополучных по коронавирусу территорий.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 23 октября, отвечая на вопрос журналиста о возможности повторного введения карантина для приезжающих, как это начали делать некоторые субъекты (так, власти Ставрополья с шестого октября ввели обязательный карантин для прибывающих).

«Карантин мы пока не планируем вводить. Пока этот вопрос мы не обсуждали. Не видим пока оснований», - рассказала Ирина Гехт.

Напомним, в апреле в Челябинской области ввели обязательный 14-дневнй карантин для всех граждан, прибывающих в регион из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С 31 мая отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для приезжающих на Южный Урал.

В апреле, когда вводили карантин, в области в сутки выявлялось сначала по 5-10 случаев, потом по 40-60. В конце мая, когда обязательную самоизоляцию отменили, в области за сутки подтверждали от 110 до 140 новых заболевших. В больнице проходили лечение порядка 1,8 тысячи инфицированных.

По состоянию на 23 октября в ковидных госпиталях получает лечение 3 тысячи 948 пациентов с подтвержденным Covid-19. За сутки добавилось 123 новых случаев коронавируса. При этом доля завозных случаев инфицирования сокращается, а процент заразившихся в семье растет.