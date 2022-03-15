Челябинская область усиливает защиту населенных пунктов от ландшафтных пожаров

Челябинская область, учитывая опыт прошлогодних ландшафтных возгораний, в 2022 году усиливает противопожарную защищенность населенных пунктов.

Об этом сообщил губернатор Челябинский области Алексей Текслер на окружном совещании у полпреда Президента РФ в УрФО по подготовке региона к весеннему половодью и пожароопасному сезону.

Открыта пожарная часть областной противопожарной службы в селе Кузнецкое Аргаяшского района. Это подразделение обеспечивает безопасность санаторно-курортной зоны на озере Увильды.

С первого апреля 2022 года начнут функционировать еще две пожарные части, обеспечивая противопожарную защиту населенных пунктов в Карталинском и Кизильском районах (они находятся вокруг Джабык-Карагайского бора, где в прошлом году был серьезный ландшафтный пожар).

В области увеличили группировку сил и средств, расширили систему видеонаблюдения за лесной обстановкой для раннего обнаружение и тушения.

Напомним, с 2022 года муниципальные образования Челябинской области наделены полномочиями по тушению ландшафтных (природных) пожаров. Муниципалитетам выделены из областного бюджета субвенции на организацию тушения пожаров по договорам и на работу дежурных диспетчеров.

В 2022 году в два раза увеличен объем финансирования из региональной казны на охрану лесов от пожаров. Ее размер составит 11,7 миллиона рублей.

После таяния снега планируется провести мероприятия по противопожарному обустройству лесов.

«На случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами, определена группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Организовано взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь с главным управлением МЧС, подписаны все региональные соглашения с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Башкирии, Курганской, Свердловской и Оренбургской областей. Выстроено взаимодействие с приграничными районами Республики Казахстан», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, пожар в Джабык-Карагайском бору (Карталинский район на юге Челябинской области) начался восьмого июля 2021 года. Огонь перекинулся на населенные пункты. На его ликвидацию ушло четыре дня. Всего огонь уничтожил 72 дома в поселках Джабык и Запасное. На пожаре погиб один мужчина. Для пострадавших жителей, лишившихся своего крова, были построены новые дома или предоставлены средства на покупку. Жителям оказана материальная помощь.