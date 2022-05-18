Челябинские экоактивисты уличили мэрию в искажении фактов ради расширения улицы Худякова

Сегодня, 18 мая, мэрия Челябинска опубликовала видеоролик, в котором объяснила необходимость расширения улицы Худякова. В нём утверждается, что в результате добавления двух полос пропускная способность увеличится на 50 процентов. По мнению чиновников, это «не только позволит экономить время в пути, но и снизит вредное воздействие выхлопных газов на городской бор».

При этом ранее вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль в ходе пресс-конференции, организованной «Гранадой Пресс», озвучил другие цифры. По его словам, после реконструкции пропускная способность улицы Худякова увеличится на 40 процентов - с 3600 автомобилей в час до 5000.

Вице-губернатор также заявил, что расширение дороги было запланировано уже в Генплане Челябинска 70-х годов. Однако развитие города до декабря 2021 года определялось Генеральным планом не советского времени, а документом 2001 года, который никакого приращения Худякова дополнительными полосами не предусматривал. Об этом в своём Телеграмм-канале сообщил правозащитник, руководитель общественной организации «Экологический консалтинг» Владимир Казанцев.

«До декабря 2021 года действовал Генеральный план 2001 года, который никаких расширений до шести полос не предусматривал. Улицу Худякова в части Городского бора «расширили» путем уменьшения охранной зоны особо охраняемой природной территории в 2011 году. Так что, уважаемые сотрудники Администрации Челябинска, вы, когда готовите материал и методички по лоббированию ненужного и вредоносного для города проекта с освоением бюджетных средств, хотя бы потрудитесь покопаться в источниках», - написал экоактивист.

Видео-презентацию проекта активно комментируют в соцсетях горожане. Челябинцы отмечают, что расширение магистрали, а значит увеличение на этом участке автомобильного трафика, напротив, увеличит экологическую нагрузку на городской бор. Кроме того, это приведёт к перегрузке участков улично-дорожной сети, прилегающих к улице Худякова.

По мнению горожан, автомобильные пробки не исчезнут до тех пор, пока пригородные микрорайоны и центр Челябинска не свяжут комфортным общественным транспортом. При этом для него на Худякова необходимо организовать выделенные полосы.

«Без реализации ВП [выделенных полос – ред.] на участке, приоритетного проезда перекрёстков, оптимизации движения через участок, стимуляции совместного пользования автомобилем, введения платных парковок в центральной части города, улучшения (а не ухудшения) велопешеходной доступности, которая в спарке работает с ОТ [общественным транспортом]. Без этого всего никакие транспортные проблемы, кроме сиюминутного Вау Эффекта, для пользователей личных автомобилей не достигаются. Любой грамотный транспортный инженер, знающий о провозной, а не пропускной способности это подтвердит!», - написал в группе челябинской мэрии во Вконтакте Роман Демешко.

Ранее общественники предлагали другие варианты решения проблемы автомобильных заторов и называли причины, по которым «закатывание в асфальт» не даст положительного эффекта. Также экоактивисты выразили обеспокоенность по поводу увеличения дополнительной нагрузки на плотину после расширения Худякова. Общественники обратились в Ростехнадзор с просьбой предоставить актуальные данные о техническом состоянии гидросооружения

Напомним, что проект расширения улицы Худякова направили на государственную экспертизу.