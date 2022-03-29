Челябинские лицеисты окунулись в увлекательную жизнь медицинского вуза

Ученики десятых и одиннадцатых классов челябинского лицея №77 окунулись в увлекательную жизнь Южно-Уральского государственного медицинского университета, сотрудники и студенты которого провели для ребят профориентационное мероприятие.

Медуниверситет лицеисты посетили на весенних каникулах. В стенах вуза для старшеклассников были организованы мастер-классы. Благодаря приглашению ЮУГМУ школьники получили возможность присмотреться к различным медицинским дисциплинам, что поможет им выбирать будущую специальность более осознанно.

На профилактической секции лицеистам показали видео-презентацию и рассказали, что укусы животных представляют значительную проблему общественного здравоохранения для детей и взрослых людей во всем мире, объяснили, как правильно вести себя при укусах насекомых и животных, в результате которых могут развиться инфекционные заболевания.

Старший преподаватель кафедры биологии Нина Шлепотина и доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Маргарита Пешикова пояснили, что «последствия укусов животных для человека зависят от его вида и состояния здоровья, а также от состояния здоровья пострадавшего и доступности надлежащей медицинской помощи».

Также школьников проинформировали о рисках и предотвращении укусов собак и кошек; были приведены примеры недавних случаев укусов бродячими собаками детей в Челябинске и Челябинской области. Как отмечают представители медицинского сообщества, необходимо проводить беседы с детьми и не оставлять их без присмотра рядом с животными.

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Член студенческого научного кружка кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ЮУГМУ Вероника Михайлуца после беседы со школьниками была очень удивлена, что ребята немало знают про клещевой энцефалит и болезнь Лайма (Челябинская область является эндемичной по клещевым инфекциям).

На секции хирургии члены студенческого научного кружка под руководством доцента кафедры анатомии и оперативной хирургии, кандидата медицинских наук Олега Пешикова на специальном тренажере продемонстрировали лицеистам техники вязания узлов, применяемых в хирургической практике, и наложения хирургических швов.

Как рассказала студентка третьего курса Ксения Онищенко, ребят сразу же заинтересовала возможность обучения этому навыку, поэтому им быстро удалось научиться вязать как простые, так и сложные хирургические узлы. Также старшеклассники узнали об основных требованиях, предъявляемых к хирургическим узлам, и даже попробовали вязать их на время.

Олег Пешиков отметил, что в специализированной литературе описано свыше трехсот разновидностей узлов. Школьникам были показаны некоторые из них.

Освоив технику вязания хирургических узлов, лицеисты смогли наложить свои первые хирургические швы с помощью настоящих хирургических инструментов.

Кроме того, юных гостей познакомили с основами оказания первой помощи, в том числе с техникой остановки кровотечения и азами сердечно-легочной реанимации. На данном этапе со школьниками занималась Мария Локтева, которая учится на шестом курсе и активно готовится к аккредитации, на которой все студенты-выпускники сдают в том числе и станцию по сердечно-лёгочной реанимации.

«Оказание первой помощи является жизненно необходимым навыком, который должен уметь делать не только врач, ведь каждый из нас может оказаться в ситуации, которая будет «стоить» жизни. Перед нами стояла ответственная задача - научить подрастающее поколение оказывать первую помощь при остановке дыхательной и сердечной деятельности, а также при артериальном кровотечении. Ребята учились правильно делать компрессии, накладывать артериальный жгут. Это было сложно, но они быстро схватывали информацию и пытались повторить все, что показывал куратор станции», - отметила Мария Локтева.

Один из интересных мастер-классов организовали доценты кафедры глазных болезней Елена Тур и Екатерина Бердникова, которые показали школьникам строение глаза не только на картинке, но и на биологическом материале, продемонстрировав внутреннее строение органа зрения.

Учитель биологии 77-го лицея Ирина Бетехтина, посетившая мероприятие вместе со школьниками, подчеркнула, что профориентационная работа очень важна для профессионального самоопределения: на таких мероприятиях учащиеся получают серьезный эмоциональный заряд, способствующий развитию интереса к профессии врача.

Занятия в ЮУГМУ вызвали у старшеклассников большой интерес и еще больше укрепили их в желании в дальнейшем стать студентами медицинского университета.

Вот как оценили ребята организованное вузом событие.

Исаков Даниил, 11-Б: «Мне понравилась работа со студентами и преподавателями, а также очень интересная и полезная в будущей профессии офтальмолога практика!».

Бекетова Мария, 11-Б: «Хотелось бы выразить благодарность всем, кто организовывал и проводил мероприятие в ЮУГМУ. Было интересно узнавать новую для себя информацию, проходя интерактивные станции. Кураторы отвечали на все интересующие нас вопросы, при необходимости помогали нам и заряжали хорошим настроением. Все было супер!».

Бизина Анна, 10-Б: «Мероприятие прошло отлично, было очень интересно слушать преподавателей и студентов. Сначала было боязно работать с глазами животных, но это оказалось занимательно. Я узнала много нового, что, кстати, поможет на ЕГЭ по биологии. Отдельное спасибо преподавателям ЮУГМУ за организацию такого интересного мероприятия».

Дмитриева Милана, 11-Б: «Мероприятие было очень интересным и полезным для того, чтобы определиться с направлением для дальнейшей учебы. Кафедру, которую мы посетили, помогла приобрести новые опыт и знания. Было занимательно попробовать самим накладывать хирургический шов и завязывать узел».

Ашыров Валех, 11-Б: «Экскурсия запомнилась тем, что удалось поработать не только теоретически, но и практически. Очень необычно было работать с биоматериалом и видеть то, что раньше можно было рассмотреть только на макетах или в учебниках. Также очень запомнилось обучение технологии вязания хирургических узлов, что оказалось не так просто, но очень интересно».