Челябинский завод «Трубодеталь» торжественно отметил День металлурга

Фото: Группа Совета депутатов и администрации Советского района в ВК

Крупнейший завод Советского района Челябинска - АО «Трубодеталь» (управляющий директор - Александр Ващенко) - в пятницу, 15-го июля, организовал торжественное мероприятие, посвященное Дню металлурга.

Трудовой коллектив, руководство «Трубодетали» и головной компании «ОМК» поздравили министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий, глава Челябинска Наталья Котова, глава Советского района Владислав Макаров, депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов.

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Лучшим сотрудникам «Трубодетали» вручили почетные грамоты губернатора Челябинской области, регионального минпрома, администраций Челябинска и Советского района, гордумы Челябинска, а также награды и ценные подарки от предприятия.

«Трубодеталь» - одно из ведущих в России предприятий по номенклатуре соединительных деталей трубопроводов, выпускает свыше тысячи типоразмеров продукции - отводы, тройники, заглушки, переходные кольца, узлы и опоры трубопроводов.

«Мы желаем предприятию дальнейшего эффективного развития, выхода на новые рынки, а всем сотрудникам - здоровья и благополучия!» - отметили поздравляющие.