15.07.2022
Магнитогорские полицейские вручили российский паспорт 96-летней жительнице Мариуполя
15.07.2022
На областную федерацию баскетбола пытаются повесить долги завода за электроэнергию?
15.07.2022
Южноуральских силовиков снова подняли на ноги по тревоге
15.07.2022
В Челябинске школьница поймала двухлетнюю девочку, которая выпала из окна
15.07.2022
По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки
15.07.2022
Сотрудник уголовного розыска из Карталов нашел потерявшегося мужчину с психическим расстройством
Челябинский завод «Трубодеталь» торжественно отметил День металлурга
20.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
25.10.2012
Увеличение уставного капитала Копейского завода "Пластмасс" поможет спасти его от банкротства?
13.05.2011
Челябинский завод «Теплоприбор» выплатит дивиденды за 2010 год на привилегированные акции
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022