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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 Сегодня, 15 октября, волонтеры движения «ZOV Челябинск» подготовили к отправке очередную ма
Спецоперация на Украине
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 октября, состоится два концерта хора Турецкого в Чебаркульской дивизии (Челябинская о
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
15.10.2022

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16.10.2022

Число умерших от ковидной пневмонии южноуральцев превысило восемь тысяч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.10.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.10.2022

В Белгородской области на полигоне в результате теракта 11 военнослужащих погибло и 15 ранено
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Число умерших от ковидной пневмонии южноуральцев превысило восемь тысяч

В Челябинской области за весь период пандемии восемь тысяч семь жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом, умерли от иных заболеваний. Всего коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 286 южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 424 новых случая коронавирусной инфекции, что на 2,1% меньше аналогичного показателя предыдущих суток (днем ранее заболело 433 южноуральца). Среди инфицированных за сутки десять школьников (день назад – восемь учащихся).

Накануне выздоровел 501 человек (днем ранее – 607 человек), умерло пятеро пациентов с коронавирусом (днем ранее – семеро).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 386 тысяч 991 человек, сумели справиться с ковидом 370 тысяч 718 жителей.

По состоянию на 16 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции шесть тысяч 944 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 27 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Сегодня, 15 октября, состоится два концерта хора Турецкого в Чебаркульской дивизии (Челябинская о
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
15.10.2022

Для мобилизованных и семей военнослужащих два концерта даст коллектив народного артиста Михаила Турецкого

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В челябинском Шаголе благоустроили два двора

12.10.2022 21:23

Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)

12.10.2022 21:10

В четверг в Челябинской области местами пройдут дожди

12.10.2022 17:53

В социальные объекты Челябинской области поставляли просроченные продукты

12.10.2022 17:42

Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег

12.10.2022 17:31

В поддержку мобилизованных южноуральцы вяжут носки, шьют одежду и спальники

12.10.2022 16:40

В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных

12.10.2022 16:24

Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста

12.10.2022 16:01

За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро

12.10.2022 15:24

Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев

12.10.2022 15:00

ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в сентябре