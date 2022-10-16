16.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 октября (18+)
16.10.2022
Число умерших от ковидной пневмонии южноуральцев превысило восемь тысяч
16.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 16 октября
16.10.2022
В Белгородской области на полигоне в результате теракта 11 военнослужащих погибло и 15 ранено
15.10.2022
Алексей Бетехтин – о выступлении хора Турецкого в Чебаркуле
15.10.2022
Ложными оказались сообщения о «минировании» 30 зданий образования
Число умерших от ковидной пневмонии южноуральцев превысило восемь тысяч
14.10.2022
За сутки заболело ковидом 458 южноуральцев, выздоровело 663, умерло четверо
12.10.2022
За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
11.10.2022
Заболеваемость ковидом в Челябинской области снижается
10.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022