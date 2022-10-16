Число умерших от ковидной пневмонии южноуральцев превысило восемь тысяч

В Челябинской области за весь период пандемии восемь тысяч семь жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом, умерли от иных заболеваний. Всего коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 286 южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 424 новых случая коронавирусной инфекции, что на 2,1% меньше аналогичного показателя предыдущих суток (днем ранее заболело 433 южноуральца). Среди инфицированных за сутки десять школьников (день назад – восемь учащихся).

Накануне выздоровел 501 человек (днем ранее – 607 человек), умерло пятеро пациентов с коронавирусом (днем ранее – семеро).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 386 тысяч 991 человек, сумели справиться с ковидом 370 тысяч 718 жителей.

По состоянию на 16 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции шесть тысяч 944 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 27 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.