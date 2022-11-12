Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 1,1% больше показателя предыдущего дня (накануне выявлено 93 инфицированных). Среди заболевших три школьника.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 87 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 121 человек).

За прошедшие сутки ковид оборвал жизни трех жителей, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда умерло двое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 391 тысяча 800 человек, сумели справиться с ковидом 380 тысяч 537 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 388 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 109 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 12 ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 833 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 829 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.