12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
12.11.2022
В Ленинском районе Челябинска открыли после капремонта отделение бесплатной стоматологии
12.11.2022
ГКБ №6 Челябинска передала 100 аптечек для мобилизованных в Чебаркуле
12.11.2022
Переселенцы из Херсонской области смогут получить жилье на Южном Урале
12.11.2022
Утром в субботу большегруз перекрыл дорогу в Челябинске
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
09.11.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев выросло впервые за 1,5 месяца
08.11.2022
За сутки заболел ковидом 91 южноуралец, выздоровело 145, умерло двое
07.11.2022
Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть
03.11.2022
За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022