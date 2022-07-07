07.07.2022
В Челябинске утепляют фасады домов
07.07.2022
На Таганае вырос призрак чернолесья
07.07.2022
Чудо-пряник: Аркаим обзавелся фирменной сладкой копией древнего памятника
06.07.2022
Александр Лазарев поздравил чебаркульский танковый полк со статусом гвардейского
06.07.2022
Челябинцев с Днем металлурга поздравит «Хор Турецкого»
06.07.2022
Счастливая семья: папа-рысь Персей воссоединился с супругой Полинкой и малышом на радость всем
Чудо-пряник: Аркаим обзавелся фирменной сладкой копией древнего памятника
29.06.2022
Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском
29.06.2022
Текслер: «Аркаим» выходит во всероссийский прокат
22.06.2022
Мужское сообщество «Братина» организовало экспедицию по местам силы Южного Урала
21.06.2022
В ярком пламени Аркаима родилась Жар-птица
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022