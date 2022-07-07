Чудо-пряник: Аркаим обзавелся фирменной сладкой копией древнего памятника

Гости XV областного фольклорно-этнографического фестиваля евразийских народов, который стартует в «Аркаиме» (Челябинская область) в пятницу, восьмого июля, смогут увидеть и попробовать новый фирменный пряник заповедника.

Печатать сувенирные пряники «Аркаим» взялись на фабрике «Южуралкондитер». Предварительная договоренность с кондитерами была достигнута в конце весны. К фестивалю организаторы фестиваля заказали первую пробную партию - сто пряников, которые доставят в заповедник прямо с фабрики.

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Интересно, что своими очертаниями пряник повторяет древний памятник в масштабе 1:1000, поскольку диаметр самого городища - 145 метров, а диаметр пряника - 14,5 сантиметра. В составе - мед, корица, мускатный орех, кардамон, яблочное пюре, вкусовые ощущения дополняет прослойка из джема черной смородины. Упаковка выполнена по аналогии с уральским пряником. Стоимость одного сладкого сувенира составляет 215-220 рублей.

В качестве подарка аркаимские пряники получат участники этнографического фестиваля.

Как сообщают в пресс-службе регионального минкульта, в планах кондитеров - разработка и изготовление иных кондитерских изделий с символикой Аркаима.