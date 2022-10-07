День героев Танкограда приглашает отметить ЧТЗ

6 октября в Челябинской области отмечается памятная дата – День героев Танкограда. Она была установлена в августе 2016 года решением Законодательного собрания региона по инициативе депутатов Челябинской городской думы.

Об этом дне говорится, что «День героев Танкограда» устанавливается в целях сохранения исторического наследия и увековечения памяти о деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной войны и в период восстановления разрушенного народного хозяйства страны, а также формирования в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений.

Памятная дата отмечается 6 октября. В субботу, 8 октября по инициативе Челябинского тракторного завода на лыжной базе в парке имени Гагарина (ул. Лесопарковая, 2а) пройдет турнир по спортивному ориентированию «День героев».

Проводиться турнир будет уже во второй раз. В прошлом году спортивный праздник собрал не только заводчан, но и школьников, представителей общественных организаций, получился по сути городским. Турнир будет приурочен ко Дню героев Танкограда, который челябинцы отмечают 6 октября. Именно в этот день в 1941-м году началась эвакуация Ленинградского Кировского завода в Челябинск. Как известно, Кировский завод вместе с Харьковским дизельным заводом влились в ЧТЗ, был создан военно-промышленный комплекс, получивший название Танкоград.

Поэтому в память о тех исторических событиях мероприятие будет иметь не только спортивную, но и патриотическую, воспитательную направленность. В нем примут участие представители военно-исторических клубов города, поисковики, волонтеры Победы. Тематические выставки, шествие заводчан с портретами тружеников Танкограда, развертывание масштабного Знамени Победы – все это дополнит турнир особым содержанием важной памятной даты в истории нашего региона.

Спортивное ориентирование – прикладной вид спорта, в котором участники при помощи карты должны будут пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, в которых нужно поставить отметку о прохождении на карту.

Результаты будут определяться по времени прохождения дистанции или по количеству набранных баллов (пройденных точек). Перед стартом участники соревнований получат подробный инструктаж, узнают, как правильно проходить трассу, как ориентироваться на местности. Будет несколько номинаций: для новичков, школьников, для желающих участвовать всей семьей.

