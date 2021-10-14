Для младенца, подкинутого в картонной коробке в подъезд дома в Коркино, нашлась новая семья

Семейная пара в Челябинской планирует усыновить младенца которого подкинули в подъезд одного из домов в городе Коркино.

Напомним, 25 сентября 2021 года в подъезде многоквартирного дома по улице Мира жильцы обнаружили между этажами картонную коробку, в которой находился живой младенец.

Малыша доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожало. За короткий промежуток времени нашлась семейная пара, которая выразила готовность усыновить малыша.

Как сообщает минсоцрегиона, сегодня малыш проведет последний день в детской городской больнице, и уже завтра его заберут домой новые родители.

«Сейчас они оформляют предварительную опеку, в течение месяца будет проведена процедура усыновления в судебном порядке», – сообщила начальник отдела и попечительства управления социальной защиты администрации Коркинского муниципального района Елена Анищенко.