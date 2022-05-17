Двум докторам ЧОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Двум докторам Челябинской областной клинической больницы присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» - заведующей отделением кардиологии №2 ЧОКБ Тамаре Вяловой и заведующей отделением ревматологии ЧОКБ Ольге Несмеяновой. Соответствующий Указ подписал президент Владимир Путин.

Тожественную церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба ЧОКБ, Тамара Вялова уже 30 лет занимается экстренной кардиологией. Через ее руки проходят все пациенты, поступающие в областную больницу с подозрением на острый коронарный синдром. Задача специалиста - первичный осмотр больного, постановка диагноза (от точности которого зависит результат лечения), и маршрутизация пациента-в реанимацию, в ПИТ, или сразу в операционную, в зависимости от тяжести состояния. На счету Тамары Алексеевны - боле 60 тысяч спасенных жизней.

«Это командная работа кардиологов, рентгенхирургов, реаниматологов, анестезиологов и нашего главного врача Дмитрия Альтмана, который сумел выстроить четкую маршрутизацию пациентов с ОКС и создать все условия для их спасения. Я своих пациентов, которые уже через пару дней ходят по коридору как ни в чем не бывало, не узнаю. Вроде еще вчера был одной ногой на том свете, а сегодня уже губки подкрашены, халатик нарядный. Сердце радуется - еще одну жизнь сохранили», - растрогана Тамара Алексеевна.

Ольга Несмеянова буквально выросла в коридорах ЧОКБ, где ее мама, Елена Дмитриевна, работала начмедом. Вопрос выбора профессии не стоял. Ольга и ее сестра Людмила сразу после школы поступили в мединститут. Всю жизнь Ольга Борисовна занимается проблемами лечения ревматоидного и псориатического артрита, анкилозируюшего спондилита, системной красной волчанки и других тяжелых хронических патологий.

«Я благодарна судьбе за то, что могу помогать людям. Мне интересно распознать болезнь, найти средство для ее подавления. Это ни с чем не сравнимо, когда человек забывает о своей боли. Я рада работе в лучшей больнице области, где руководство организовало все возможности для помощи пациентам. Очень рада передавать свой опыт и делиться знаниями с молодыми специалистами», - делится эмоциями Ольга Борисовна.

Ольга Несмеянова - кандидат медицинских наук, врач-ревматолог высшей категории, главный внештатный ревматолог министерства здравоохранения РФ по Уральскому Федеральному округу, главный внештатный ревматолог министерства здравоохранения Челябинской области, Член правления Ассоциации Ревматологов России, эксперт профильной комиссии Экспертного Совета Министерства здравоохранения РФ по специальности «ревматология», эксперт Российской Экспертной группы по изучению спондилоартритов. Сегодня Несмеяновы-Овчинниковы-Богдановы - самая большая медицинская династия ЧОКБ, общий стаж которой превышает 430 лет.

«Каждый из вас сумел найти свое признание, свое место в жизни. Вы и ваши коллективы добились значимых успехов в своем деле. И в немалой степени благодаря вам Челябинская область развивается, становится сильнее. Знаю, что в своих коллективах вы пользуетесь безусловным авторитетом, теперь ваши заслуги замечены на самом высоком государственном уровне, с чем я вас поздравляю и желаю новых успехов, новых побед», – обратился к присутствующим в зале Алексей Текслер.

Теперь в ЧОКБ работают 16 Заслуженных врачей РФ, четверо работников удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ», 20 специалистов имеют знак «Отличник здравоохранения». У 16 врачей имеется ученая степень доктора медицинских наук, еще у 51 врача - степень кандидата медицинских наук.