12.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
12.09.2023
Егор Тимофеев: Все руководители должны работать без отпусков и выходных
12.09.2023
Челябинцы могут записать ребенка в спортивную секцию на портале «Госуслуги»
12.09.2023
В Калининском районе для челябинцев серебряного возраста обустроили спортивную площадку
12.09.2023
Военные пенсионеры, участвующие в СВО, получат 100-процентную компенсацию пенсии
12.09.2023
В Челябинске появился еще один модульный пункт полиции
Егор Тимофеев: Все руководители должны работать без отпусков и выходных
Глава Нагайбакского района нашел способ оперативного решения накопившихся проблем
07.09.2023
Выставка, посвященная нагайбакской культуре, откроется в Публичке
04.09.2023
Экс-директор ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, приговорен к двум годам условно
27.05.2023
Новый глава Нагайбакского района: «Будем работать. Я открыт для общения»
26.05.2023
Главу Нагайбакского района выберут их трех кандидатов
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023