Егор Тимофеев: Все руководители должны работать без отпусков и выходных

Руководителям Нагайбакского района Челябинской области в ближайшее время придется работать без отпусков и выходных для оперативного решения накопившихся проблем. Об этом заявил глава района Егор Тимофеев на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе администрации.

«Все руководители должны в ближайшее время работать без отпусков и выходных, но оперативно решать накопившиеся проблемы», - заявил районный глава.

По словам Егора Тимофеева, в последнее время поступает много жалоб от жителей района. Люди жалуются на протекающую кровлю в многоквартирных домах, размытые дождём дороги и многие другие проблемы. И проблемы не решаются уже несколько месяцев.

«Сколько времени уже не можем добиться грейдирования дороги до п. Александро-Невский, уже месяц не можем закопать яму на улице Механизаторов. Значит надо предъявлять претензии к подрядчикам и штрафовать их за невыполнение обязательств», - обратился к руководителям глава.

Егор Тимофеев потребовал от глав поселений и других руководителей неравнодушного отношения к людским заботам, неформального подхода к решению проблем.

Напомним, 38-летний Егор Тимофеев был избран главой Нагайбакского муниципального района в мае 2023 года.