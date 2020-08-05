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Этой ночью трассу М-5 в районе Миасса полностью перекроют

Общество
Сегодня, 16:39
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В Челябинской области в ночь с пятого на шестое августа полностью закроют движение по трассе М-5 "Урал" в районе Миасса, где в настоящее время ведется капитальный ремонт газопровода на переходе через автодорогу (на участке км 1772 + 286).

Движение транспорта будет полностью перекрыто в период с двух ночи до пяти утра. Если легковые автомобили смогут проехать через Миасс, то большегрузам придется дожидаться окончания работ и открытия движения.

Схемы организации движения на время ремонта газопровода утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал», которое просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, в связи с ремонтными работами на вышеназванном участке федеральной трассы временное ограничение движения для транспортных средств (в виде снижения скорости и организации реверсивного движения) действует с десятого июня по 15-е августа.

 

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Трасса М5
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