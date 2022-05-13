13.05.2022
Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур
13.05.2022
Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду
13.05.2022
Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль
13.05.2022
Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час
13.05.2022
Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена
13.05.2022
В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей
«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»
20.04.2022
Александр Орел - о вандализме на берегу Девичьих слез и успешной работе дренажной системы
20.04.2022
Жители Ленинского района жалуются на «убитую» дорогу во дворе жилого дома
14.04.2022
Александр Орёл выбирает оптимальные для ленинцев лавочки
12.04.2022
Челябинск отмечает День космонавтики
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022