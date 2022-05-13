«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»

Сквер у дворца культуры «Станкомаш» в Челябинске озеленит подрядная организация «Газоны Урала», которая также обустроит здесь «сухой» фонтан.

Как рассказал сегодня, 13-го мая, глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, данная компания стала победителем электронного аукциона.

На своей странице в ВКонтакте чиновник сообщил, что в соответствии с контрактом на общественном пространстве перед ДК «Станкомаш» высадят 137 ив, яблонь, лип и хвойных деревьев, а также четыре тысячи 889 кустарников (кизильник, боярышник, пузыреплодник, сирень, спирея, чубушник).

Помимо этого, на площади семь тысяч 648 квадратных метров подрядчик уложит газон и смонтируют систему автополива.

Александр Орел уточнил, что высадка деревьев запланирована на осень текущего года.

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«А пока активно ведутся работы первого этапа: демонтированы старые покрытия, проложены электрические линии для фонарей, началось строительство дорожек. Оставшиеся работы - прежде всего, установка малых архитектурных форм - в планах 2023-го года», - отметил Александр Орел.

Глава Ленинского района обратился к горожанам с просьбой поддержать данный проект на сайте «Формирование комфортной городской среды» – поддержка челябинцев необходима, для того чтобы в следующем году были выделены необходимые для завершения работ денежные средства. Александр Орел добавил, что здесь же можно проголосовать и за продолжение благоустройство парка «Плодушка».

Отметим, «сухие» фонтаны очень нравятся жителям Челябинска. Такие прогрессивные гидротехнические сооружения, когда вода бьет прямо из-под земли и в нее же уходит, уже есть на некоторых общественных пространствах южноуральской столицы – например, в парке имени Терешковой в Тракторозаводском районе, в скверах на улицах Тернопольской (напротив ЮУрГУ) и Академика Королева в Центральном районе. Планируется обустройство «сухого» фонтана и в Саду камней.

Что касается компании «Газоны Урала», то данный подрядчик уже не раз работал на объектах Челябинска, в том числе озеленял развязку на выезде из города в сторону Троицка (так называемый седьмой километр), Новоградский проспект.