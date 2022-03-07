ГИБДД Челябинской области помогла семи большегрузам на занесенной трассе

В Челябинской области сотрудники региональной ГИБДД, работая в усиленном режиме ввиду погодных условий, оказали помощь водителям семи большегрузов на занесенной трассе.

Как напоминают в ГУ МВД России по Челябинской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями на участке трассе М5 «Урал» от Чебаркуля до границы с республикой Башкортостан вводилось ограничение движения во избежание многокилометровых пробок (было снято шестого марта в 18 часов).

«Для оказания помощи водителям грузового транспорта и обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочной техники выведено 29 дополнительных экипажей областного полка дорожно-патрульной службы. Сотрудники ГИБДД помогли водителям семи грузовиков, которые оказались в сложной дорожной ситуации», - сообщили в региональном полицейском главке.

В круглосуточном режиме госавтоинспекторы - во взаимодействии с дорожными службами - совместно принимали все меры по обеспечению бесперебойной работы специальной техники и предотвращению заторовых ситуаций.

На участке, где вводилось ограничение, дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями не допущено.

В общей сложности за прошедшие сутки на территории Челябинской области было зарегистрировано четыре ДТП, в которых четыре человека получили ранения.