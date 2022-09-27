Сотрудники ГИБДД начали «охоту» на начинающих водителей и их инструкторов

В Челябинской области с 27 по 29 сентября пройдет профилактическая акция «Начинающий водитель». Ее цель – устранение причин и условий. способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий по вине водителей-новичков.

Статистика ДТП с участием начинающих водителей неутешительная. За восемь месяцев текущего года по вине водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами менее двух лет, совершено 151 дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло десять человек и 200 получили ранения различной степени тяжести.

«В рамках мероприятия запланированы работы по торжественному вручению водительских удостоверений автомобилистам-новичкам с информированием их об основных причинах ДТП с участием начинающих водителей и доведением рекомендаций по безаварийному вождению. В ходе мероприятия наряды ДПС при надзоре за дорожным движением будут проводить проверки на наличие на транспортных средствах начинающих водителей опознавательного знака «Начинающий водитель». В случае его отсутствия будут проводить профилактическую беседу о необходимости его установки», - рассказали в ГИБДД Челябинской области.

Также ежедневно наряды ДПС будут осуществлять контроль за соблюдением ПДД водителями учебных автомобилей при осуществлении практических занятий по теме «Вождение транспортных средств». При этом особое внимание будет уделено наличию у мастеров производственного обучения документа на право обучения вождению транспортного средства данной категории, а также удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории.

При выявлении фактов выпуска на линию технически неисправных автомобилей, нарушений порядка проведения предрейсового медицинского осмотра водителей, будет проведено административное расследование для установления нарушений должностных и юридических лиц. При выявлении учебных автомобилей, в конструкцию которых внесены изменения без согласования с госавтоинспекцией, будет прекращена регистрация данного транспортного средства.