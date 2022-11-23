Глава Челябинска рассказала о результатах борьбы с недостроями

В Челябинске на сегодняшний день по 31-му объекту незавершенного строительства есть готовые судебные решения, в соответствии с которыми данные недострои изъяты властями у собственников, не способных завершить начатое.

Такие цифры сегодня, 23 ноября, в прямом эфире центра управления регионом назвала мэр Наталья Котова (отметим, беседа с градоначальницей была приурочена к трехлетию ее пребывания на данном посту – в должность главы Челябинска она вступила 20 ноября 2019 года).

В борьбу с недостроями Наталья Котова вступила с момента своего назначения. По ее поручению в Челябинске провели инвентаризацию всех брошенных объектов, почти по всем выявленным объектам были обращения в суды.

На сегодняшний день 16 недостроев из числа изъятых у собственников на основании решения судов продано или находится в стадии продажи.

Мэр пояснила, что в данном случае речь ведется об объектах незавершенного строительства, расположенных на земельных участках, которые находятся в аренде.

С недостроями, находящимися на частной земле собственника, сложнее – изъять таковые невозможно. В таких случаях городские власти могут лишь организовать работу с прокуратурой, чтобы обеспечить безопасные условия пребывания горожан возле брошенного объекта: огородить его, охранять.

«Продавая объекты незавершенного строительства, муниципалитет забирает себе денежные средства лишь за издержки, связанные с организацией торгов, проведением экспертизы, если таковая была. Вырученную с продажи сумму возвращают прежнему собственнику, а новый владелец получает объект для завершения строительства», - отметила Наталья Котова.

Напомним, сегодня, 23 ноября, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям продает с молотка два недостроя в Ленинском и Курчатовском районах Челябинска. На декабрь уже запланировано шесть аукционов.