Главные новости Челябинской области за неделю (с 23.05.2022 по 27.05.2022)

В Челябинской области студенты смогут освоить рабочие профессии в короткие сроки. В регионе анонсировали запуск федеральной программы «Профессионалитет». С первого сентября 2022 года четыре профессионально-технических училища региона начнут готовить рабочие кадры не за четыре года, а за два с половиной. Учебные программы будут формировать вместе с заинтересованными в кадрах предприятиями. Студентам, которые уже работают у них, работодатели будут выплачивать и стипендию, и заработную плату.

Главу Агаповского муниципального района Байдавлета Тайбергенова заподозрили в получении взятки. По данным следствия, чиновник обвиняется в получении около одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за совершение действий по заключению договоров аренды муниципального имущества. Указанную сумму, по версии следователей, Тайбергенов получил в период 2016-2018 годов.

Министр по физической культуре и спорту Челябинской области 41-летний Максим Соколов покинул занимаемую должность, проработав на этом посту менее полутора лет. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Новым министром по физической культуре и спорту региона назначен бывший силовик и финансист 42-летний Александр Гриб.

В Челябинске реновация трамвайных путей на улице Цвиллинга вызвала вопросы у автомобилистов – новые широкие трамвайные остановки «съедают» и без того узкую проезжую часть. Чтобы решить проблему, власти внесли изменения в проектную документацию. На перекрёстке Цвиллинга и Орджоникидзе посадочную площадку сделают меньше, а в границах перекрёстка Цвиллинга - Тимирязева обустроят полосу для разворота. При этом существующие парковки вдоль проезжей части убирать не будут, а полос для автомобилистов останется две.

Второй Апелляционный суд общей юрисдикции встал на сторону мэрии Челябинска в споре о строительстве высотных домов на границе городского бора. Речь идёт о трёх земельных участках возле спортивного комплекса «Полёт» рядом с улицей Лесопарковая. На принятие решения у судебной коллегии ушло около минуты. В итоге апелляционная инстанция оставила решение Челябинского областного суда в силе, разрешив строительство многоэтажек напротив комплекса апартаментов Gagarin Residence.

Общественники попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера обнародовать технико-экономическое и транспортное обоснование проекта расширения улицы Худякова. По их мнению, дорожная инициатива городских и областных властей является бессмысленной тратой бюджетных денег, которая не только не решит проблему автомобильных пробок, но и создаст новые. Особую обеспокоенность у активистов вызывает небезопасное состояние плотины на Шершнёвском водохранилище, которое требует снижения транспортной нагрузки.

В Ленинском районе Челябинска бетонная плита упала на ребёнка, гулявшего на заброшенной стройке. Инцидент произошёл 27 мая на улице Масленникова. На помощь ребёнку пришли прохожие, которые высвободили ногу мальчика и вызвали скорую помощь. За последнее время в регионе произошло уже два подобных случая: бетонными плитами придавило двух подростков в Агаповском районе. По поручению губернатора Алексея Текслера сформирована правительственная комиссия, которая должна разобраться в деталях происшествий.

Власти Челябинска обсудили с горожанами вопрос возможного строительства многоэтажки вблизи института культуры. Застройщик – ООО «Магистр» - изменил этажность дома с 14 до девяти этажей, а также уменьшил жилую и торговые площади. Согласно новому проекту, в элитном доме будет всего 15 квартир. Ранее на общественных слушаниях жители не поддержали проект и вышли на сход, чтобы выразить своё несогласие с планами уплотнительной застройки. Очередная встреча с горожанами запланирована в мэрии на конец следующей недели.

В Копейске состоялся пикет жителей, которые вложили свои деньги в строящуюся недвижимость на улице Фруктовой, д. 3 (застройщик ООО «УралФинанс»). Копейчане уже несколько лет не могут добиться сдачи дома из-за того, что не попадают под категорию дольщиков - в договоре вместо «квартир» были указаны «апартаменты», а сами они считаются «инвесторами». По словам местных властей, перевести здания в жилой фонд на этапе незавершённого строительства нельзя. Найти инвесторов и ускорить стройку проблематично, поскольку судьба дома неизвестна – дело «увязло» в судах.

Общероссийский Народный фронт и партия «Зеленая Альтернатива» доставили на Донбасс более четырёх тонн гуманитарной помощи для диких (живущих в зоопарках) и домашних животных. ОНФ в данной поездке представлял известный зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян. По его словам, в сборе гуманитарной помощи участвовали ученики российских школ, а также Новосибирский и Московский зоопарки.

Челябинск отметил День пограничника. В прошедший пятничный вечер в Саду Победы пели, танцевали, читали стихи, поздравляли, награждали, говорили много теплых слов в адрес представителей элитных войск – славных «зелёных беретов». Виновники торжества – пограничники разных поколений – праздновать 104-ю годовщину со дня образования в нашей стране пограничной службы пришли в парк не одни: с женами, детьми и внуками.