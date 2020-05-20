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За добрые дела

ГРЦ Макеева удостоен звания «Почетный благотворитель»

Общество
Сегодня, 13:57

Государственный ракетный центр имени Макеева (Миасс, Челябинская область) решением президиума Законодательного собрания признан победителем  областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Почетный благотворитель».

Являясь одним из градообразующих предприятий Миасса, ГРЦ активно участвует в жизни родного города, области, оказывая поддержку в проведении массовых культурных, спортивных мероприятий, строительстве храмов, помогая учреждениям образования, обычным людям.

В конкурсе «Меняющие мир» предприятие принимает участие с 2008-го года, демонстрируя высокую социальную ответственность, сообщает пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».

Данный конкурс проводится ежегодно в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов и пропаганды достижений организаций и предпринимателей в социальной сфере. Его основные цели - пропаганда и распространение положительного опыта в сфере благотворительности.

 

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Теги
ГРЦ им. Макеева
Миасс
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