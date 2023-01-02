02.01.2023
Новогодние каникулы вместе с челябинской Публичкой
02.01.2023
В первый день 2023 года спасатели Челябинской области спасли замерзающую женщину и двух братьев
02.01.2023
17 проектов из Челябинской области поборются за премию «Серебряный Лучник» в этом году
01.01.2023
На главном ледовом городке Челябинска сегодня многолюдно
01.01.2023
В аварии под Катав-Ивановском погибли два человека
01.01.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на второе января
Грипп и ковид продолжают «гулять» по Челябинской области
25.12.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
22.12.2022
В Челябинской области уже больше недели снижается уровень заболеваемости ковидом
19.12.2022
В Челябинской области закрыли на карантин 878 классов в 29 школах и полностью 18 школ
13.12.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 104, умерло двое
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022