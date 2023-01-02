Грипп и ковид продолжают «гулять» по Челябинской области

В Челябинской области сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа и коронавирусной инфекции.

«В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению, - отметили в Роспотребнадзоре. - Несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ, сохраняется активная циркуляция вирусов гриппа». По данным лабораторного мониторинга, выявляемость гриппа AH1N1 (называемого в народе «свиной») за прошедшую неделю составила 43%

Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 67%, в том числе среди взрослого населения в 2,7 раза, детей школьного возраста – на 19%, детей 3-6 лет – на 12%, детей до трех лет – на 15%.

В первый день нового года у 61 южноуральца подтвердилась коронавирусная инфекция, выздоровело 67 человек, умер один пациент с ковидом.

В завершающий день 2022 года заболело 65 человек, справились с вирусом 84 человека, смертельных случаев не зарегистрировано.

Напомним, по распоряжению главного санитарного врача в регионе развернуты широкомасштабные противоэпидемические мероприятия. С седьмого декабря введен карантин по гриппу и ОРВИ в больницах и учреждениях соцзащиты области.

Жителям советуют использовать защитные маски при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.

ДЛЯ СПРАВКИ

На утро первого января 2023 года в регионе было подтверждено 396 тысяч 362 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (с начала пандемии и до настоящего времени). За сутки зарегистрировано 65 новых случаев, умер один человек.

К утру первого января 2022 года зафиксировано 147 тысяч 246 случаев заболевания COVID-19 (+ 468 новых подтверждений за сутки). Умерло 27 человек.

К утру первого января 2021 года было зафиксировано 36 тысяч 427 случаев заболевания COVID-19 (+ 301 новое подтверждение за сутки). Умерло 8 человек.