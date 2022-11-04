Губернатор, спикер и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного Собрания региона Александр Лазарев и митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравили южноуральцев с Днем народного единства, который отмечают в праздник Казанской иконы Божией Матери.

«В нынешних условиях этот праздник приобрел для всех россиян особое значение. Единство народов, историческая память, вера в свою страну и ее достойное будущее – вот то, чем мы всегда были сильны», - отметил губернатор и напомнил, что с этого года День народного единства отмечают жители четырех присоединенных к России новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Многонациональный, но единый народ России стал еще больше, сильнее, сплочённее. Мы готовы преодолевать любые трудности, способны сообща решать самые сложные задачи. За нами – тысячелетняя история, и мы четко осознаем ответственность за судьбу будущих поколений», - подчеркнул глава региона.

Председатель регионального парламента Александр Лазарев отметил, что в День народного единства мы вспоминаем подвиг наших славных предков, вставших на защиту Отечества. Со времён Минина и Пожарского русский народ не раз доказывал свою любовь и преданность Родине, проявляя героизм и взаимовыручку.

«Мы всегда вместе - в радостные и сложные моменты. И сегодня, когда наша страна вновь самоотверженно отстаивает свое будущее, жители многонационального Южного Урала активно помогают защищать Родину и строить новую мирную жизнь, - подчеркнул спикер. - Челябинская область - это наш общий дом, родная земля. Судьбы множества народов переплетаются здесь на протяжении столетий. В основе соседства лежат уважение и согласие. Так жили наши деды, так живем мы, и так будут жить наши дети и внуки».

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий напомнил, что исторические события, которые вспоминают сегодня, связывают времена и поколения и являются очень важными для каждого из нас.

«Четыре столетия назад, в тяжелейшие для нашей страны времена, наш народ объединился, чтобы сохранить независимость России и открыть ей путь к процветанию, - отметил Глава Челябинской митрополии. - Самоотверженная любовь к Родине и ответственность за ее будущее в течение веков сплачивали наш многонациональный и многоконфессиональный народ, помогали преодолевать любые испытания.

Мужество, добросердечие, искренность, трудолюбие с давних времен ценились в нашей стране, и служили основой для мира и взаимопонимания. Главной объединяющей силой всегда были и остаются христианские ценности – любовь к Богу и ближнему, верность Отечеству».

Алексей Текслер пожелал жителям области успехов во всех делах и добрых начинаниях, здоровья, счастья и добра. «Каждый из нас на своем месте трудится на благо Родины. И пусть она всегда остается такой, какой мы ее любим и знаем, – свободной, сильной и единой», - пожелал губернатор.

Александр Лазарев пожелал всем южноуральцам мира и согласия, здоровья и благополучия. «Пусть и дальше крепнет дружба между народами, в единстве – сила и процветание региона, мощь единой России», - желает спикер.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий пожелал жителям Южного Урала крепости душевных и телесных сил, мира и благополучия.

«По милостивому заступничеству Пресвятой Богородицы да поможет нам Господь Бог во всяком добром деле», - пожелал всем южноуральцам глава Челябинской митрополии.

В Челябинской области запланированы разнообразные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня народного единства и Дня Казанской иконы Божией Матери.