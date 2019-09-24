Имя ответственного за покраску старинного каменного дома в Челябинске назовут в пятницу

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова сегодня, 24-го сентября, поручила провести служебную проверку по факту покраски старинного жилого здания из камня на площади Революции.

Имя ответственного за согласование покраски фасада станет известно в эту пятницу, 27-го сентября. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Возможно, проверка завершится и раньше. Просто руководители строительно-архитектурной сферы сейчас находятся в Казани - перенимают опыт. В Казани ведь действительно красиво», - уточнил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Тревогу по поводу происходящего с домом из камня, который проектировал самый известный и самый уважаемый архитектор Челябинска Евгений Александров, забил челябинский урбанист Лев Владов. Он назвал процесс покраски «изнасилованием».

«Поверить не могу! Изнасилование дома на Площади продолжается - на этот раз взяли и закрасили исторический фасад! Все, нет больше вот этой вашей истории. Есть пряничный домик с пластиковыми окнами и балюстрадой из пенопласта. И это после такого внимания, которого общественность и власть уделили ремонту этого дома. Честно, я схватился за голову, когда увидел. Я до сих пор не могу поверить, что это реально происходит. Это же самый популярный челябинский фасад, самый красивый архитектурный ансамбль в городе, в ста метрах от губернатора и мэра... Это сюр! Непрекращающийся праздник мракобесия! Что мне делать? Как объяснить людям, что не нужно красить каменную облицовку с красивой исторической патиной? До какого уровня диалога нужно опуститься, чтобы объяснять настолько очевидные вещи?! Пожалуйста, давайте отменим парады на площади Революции, чтобы не доставлять лишнюю боль строившим все это ветеранам, которые и так живут в аду», - такой эмоциональный пост появился в сообществе «Челябинский урбанист» ВКонтакте вчера вечером, 23-го сентября.

Такого же мнения придерживается и известный челябинский краевед Юрий Латышев. Вот как он прокомментировал происходящее агентству«Урал-пресс-информ»:

«Я не помню, чтобы это здание было в перечне выявленных объектов культурного наследия - ОКН (ответ на вопрос, действительно ли здание лишили этого статуса, о чем пишут Интернет-пользователи, - прим.). Если и было, то очень давно. То, что сделано, - издевательство над зданием и городом. Пусть объяснят Ющенко, Репринцев и Шамне, почему они это издевательство поощряют и одобряют. И это яркий пример того, что никакой паспорт фасада никогда не будет настоящей защитой исторических зданий».

Наталья Котова отреагировала быстро – организовала проверку, чтобы выяснить, кто, когда, зачем и почему принял такое решение.

24 тысячи просмотров, более 270-ти комментариев, немногим менее тысячи «лайков» - солидарных со Львом Владовым оказалось очень много. В защиту авторов идеи закрасить старину высказались единицы. Подавляющее большинство комментаторов также удивлены и обескуражены. Считают происходящее абсурдом. Есть и крайне гневные реплики. Люди не стесняются в выражениях.

«Архитектор города обязан это пояснить или в японских традициях сделать себе хотя бы политическое харакири»; «Нормальный же был фасад по состоянию, цвет красивый, материалы отличные. Эти с…и не только ничего хорошего сделать/построить не могут, теперь и до порчи уцелевшего добрались»; «Цвет отвратительный просто. Такое ощущение, как будто назло делают все. Везде эта разруха, грязь.... Такие возможности огромные у области, а мы сидим в куче г…а»; «Мне Челябинск напоминает социальный эксперимент - насколько долго люди могут прожить в дерьме и продолжать поддерживать тех, кто это дерьмо устраивает»; «А слабо им покрасить на Заксобрании гранит?»; «Все нормально! Через год-два краска облупится и, поскольку - центральная площадь, придется все перекрашивать. И людям работа, и на карман малая толика упадет! А то отчистили бы домик - и стоял бы лет сто еще неремонтированный...»; «Расстройства одни. Камень закрасили.... Зачем? Ну зачем? Или любой повод для проведения откатов хорош. У моста гранит на Кирова красили - сошло с рук»; «Слов нет!!! Если за это отвечает министерство строительство области, то фамилия министра соответствует»; «Господи, ну почему эти подрядчики такие тупые и недалекие. А контролирующие органы, видимо, думают только органом, на котором сидят. Ужасно, конечно»; «Не допускайте архитектурного насилования города, пишите в администрацию города, лично губернатору, в приемную ВВП. Что на протяжении нескольких лет, регулярно городом проводятся работы, ухудшающие его внешний вид, гранит закрашивают краской, натуральный дорогостоящий камень заменяют дешевым с нарушением технологии укладки, загородили город металлическими заборами без надобности в нем, к специалистам в сфере благоустройства имеющим поддержку у населения, не прислушиваются и не взаимодействуют. Город не имеет архитектурного паспорта, работы проводятся неквалифицированно» - градус эмоций подписчиков зашкаливает.

Но самый главный вопрос в этой истории. Действительно ли величественный каменный дом по чьей-то недоброй воле лишился статуса исторического объекта, о чем активно пишут пользователи Интернета?

Вот какие комментарии по этой теме есть в группе «Челябинский урбанист»: «Здание вывели из состава исторического и теперь с ним можно делать, что им вздумается. Из состава вывели по указанию людей Дубровского перед «шособриксами». Просто пилят бюджет»; «Здание перевели из статуса исторического в обычный и могут хоть граффити на нем рисовать. Надо писать запрос, кто и на каких основания разрешил это сделать».

Интересно, почему обычные горожане понимают ценность истории, а чиновники, дающие «добро» на покраску камня, не понимают? Или тут дело в другом?