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Интерактивная площадка ГРЦ Макеева признана «самой улетной» в Миассе
Общество
Сегодня, 16:02

В Миассе (Челябинская область) интерактивная площадка «Профессия ракетостроитель» Государственного ракетного центра Макеева признана «самой улетной» на городском празднике профессий.

Массовое, веселое и познавательное мероприятие проводилось в этом году уже в седьмой раз, начавшись с традиционного парада первоклассников. Нарядная колонна, украшенная белыми и синими шарами, двигалась по проспекту Автомобилестроителей (от ТРК «Слон» до главной площади) широкой рекой. Первоклассников сопровождали учителя, родители, сестры и братья, в их честь звучали стихи и песни.

На площади ребят ждали всевозможные развлечения, игры, викторины и море призов, приготовленных миасскими предприятиями и учреждениями. Они организовали интерактивные площадки, на которых знакомили юных земляков с различными профессиями.

Яркий баннер с надписью: «Профессия - ракетостроитель» и логотипом ГРЦ был виден издалека. Около него гостей встречали молодые специалисты. Двое из них - Виктория Шемчишина и Влад Зыков - были в ярких костюмах фиксиков Симки и Нолика из популярного мультфильма, Максиму Шумилову пришелся впору костюм «Ракеты», других членов команды (Анну Шерстневу, Алексея Беломестнова и Яну Киселеву) можно было узнать по корпоративным ветровкам. Играя с ребятами в «Твистер», путешествуя от планеты к планете, складывая пазлы, молодые специалисты объясняли, как создается ракета: от проектирования до испытания и пуска.

За три часа работы площадки на память миасским школьникам было подарено 350 сувениров с хорошо знакомыми им теперь буквами ГРЦ. Не остались без награды и сами ракетостроители. Интерактивная площадка Государственного ракетного центра признана «самой улетной», о чем свидетельствует грамота и памятные подарки. Так высоко оценены старания кадровой службы и активистов совета молодых специалистов ГРЦ, сообщает пресс-служба предприятия.

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ГРЦ им. Макеева
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