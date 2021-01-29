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Исторический музей принял на хранение капсулу времени с посланиями в год 100-летия Победы

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске вчера, 28 января, состоялась торжественная церемония запечатывания капсулы времени с посланиями современников «праправнукам героев Танконграда» — тем, кто будет отмечать 100-летие Победы в 2045 году. Капсула будет храниться в постоянной экспозиции Зала истории XX века, ее вскроют точно в назначенный срок.

Инициатором акции выступил Совет ветеранов Челябинской области. Авторы посланий — это в первую очередь школьники и студенты Челябинской области. Они написали около 2000 посланий пока еще не родившемуся поколению с рассказами о своих предках-фронтовиках, поздравлениями с вековой годовщиной Победы, стихами и рисунками. По словам председателя Совета ветеранов Анатолия Суркова, самый молодой автор еще даже не пошел в школу: ему всего четыре года.

К акции охотно присоединились и взрослые: научные работники, руководители разного уровня, депутаты, общественные деятели, журналисты, те же ветераны. Челябинская митрополия поделилась материалами о священниках-фронтовиках. А областная писательская организация отправила в будущее диск с несколькими десятками произведений современных южноуральских авторов. Естественно, не остался в стороне и Исторический музей. Директор музея Владимир Богдановский передал для закладки в капсулу мультимедийные материалы, подготовленные в рамках выставочного проекта «Одна на всех Победа!».

«Спасибо Совету ветеранов за оказанную честь принять на хранение капсулу времени. Для нас это дорогой и важный экспонат, к которому мы будем водить гостей, рассказывать о нем. Я бы хотел, чтобы наши сегодняшние молодые гости присутствовали и на открытии капсулы в 2045 году», — пожелал Владимир Иванович в своем приветственном слове.

За помощь в реализации проекта капсулы времени Анатолий Сурков вручил Владимиру Богдановскому специальный подарок — скульптурный триптих с уменьшенными копиями памятников «Тыл — фронту», «Родина-мать» и «Воин-освободитель».

В торжественной церемонии установки капсулы времени также принимали участие депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин, первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, Герой России Сергей Зяблов, председатель Собрания депутатов города Златоуста Алексей Карюков, председатель правления Челябинской областной писательской организации Союза писателей Олег Павлов и другие.

Мероприятие завершилось торжественным запечатыванием капсулы времени и ее размещением в экспозиции музея.