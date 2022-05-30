Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь

Все желающие оздоровиться и интересно провести летние каникулы дети работников Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) получат путевки в загородные лагеря.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, руководство и профком АО «ГРЦ Макеева» всегда очень серьезно подходят к организации летней оздоровительной кампании. Заблаговременное изучение спроса на путевки, составление списков детей, заключение договоров с детскими загородными лагерями — все необходимые мероприятия проводятся оперативно и своевременно. В результате картина ясна еще до наступления летних каникул.

Летом 2022 года в загородных лагерях «Еланчик» и имени Феди Горелова отдохнут 170 детей миасских ракетостроителей. Это на 50 больше, чем в прошлом году. Обе эти здравницы являются давними и хорошо зарекомендовавшими себя партнеры предприятия в организации летнего детского отдыха – ребята едут туда с большим удовольствием. У каждой смены имеются свои поклонники, но традиционно самым большим спросом пользуются путевки на вторую и третью.

«Спрос удовлетворен полностью и с учетом всех пожеланий», - подчеркнули в ГРЦ Макеева.

Первый заезд в лагерь «Еланчик» состоялся 28 мая. Всего в нем за лето будет пять смен. Четыре смены, начиная с 11 июня, организует лагерь имени Феди Горелова. Продолжительность заездов - 18 дней.

Что касается стоимости путевок, то и она примерно одинаковая – в пределах 36-40 тысяч рублей. А с учетом компенсации муниципалитета, федерального кешбэка и средств родного предприятия родителям путевка обойдется приблизительно в десять процентов от ее первоначальной стоимости.