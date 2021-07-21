Коечный фонд для ковидных южноуральцев заполнен более чем на 96 процентов

В Челябинской области в настоящее время для больных коронавирусом пациентов развернуто пять тысяч 878 коек.

Свободным, по данным на утро 21-го июля, остается менее четырех процентов коечного фонда, предназначенного для южноуральцев с ковидом.

Такую информацию озвучила в ходе брифинга в среду первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Пока дополнительные базы не разворачиваем. У нас стабильно высокое количество госпитализаций, без существенной тенденции к росту. Стараемся максимально оставлять больницы в плановом оказании медицинской помощи», - отметила Ирина Гехт.

Напомним, на сегодняшний день число больных ковидом в регионе составляет четыре тысячи 499 человек.

Показатели заболеваемости растут с каждым днем (за последние сутки было подтверждено 303 новых случая заражения коронавируса, тогда как сутками ранее – 299), причем протекает болезнь в более тяжелой форме.