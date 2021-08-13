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В Челябинске в этом году будет завершено строительство девяти детских садов. Речь идет как об отд
13.08.2021

В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
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13.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратора Челябинской области обратилась в суд с исками о понуждении арендаторов земельных учас
13.08.2021

Прокуратура требует привести в надлежащее состояние заброшенные теплицы Красноармейского района, арендаторы не слышат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 14-го августа, - Медовый Спас. В этот день в России чествуют пчеловодов и их непрост
13.08.2021

Праздник у пчелы, праздник у народа! На Медовый спас - праздник пчеловода
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.08.2021

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13.08.2021

В Челябинске назвали дороги, которые отремонтируют по нацпроекту БКАД в 2022 году
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.08.2021

В областной больнице Троицка назначен новый главврач
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13.08.2021

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13.08.2021

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Проект «Открой свою Россию»
брендовый маршрут
сплав по реке Ай
Общество
13.08.2021 15:23

Команда Челябинской области вошла в ТОП-33 проекта «Открой свою Россию»

Команда Челябинской области вошла в ТОП-33 проекта «Открой свою Россию», заняв 14-е место с двумя маршрутами – брендовым и сплавом по реке Ай.

Интересно, что из 96-ти команд в финал конкурса маршрутов, организованного Агентством стратегических инициатив, прошли только 33.

Южноуральскую команду сформировало Агентство международного сотрудничества Челябинской области: в нее вошли представители минэкономразвития региона, турбюро «Спутник», музея-заповедника «Аркаим», Магнитогорского металлургического комбината.

Представитель Агентства Ольга Сукинова напомнила, что в рамках проекта «Открой свою Россию» команды под руководством продюсеров впечатлений должны были представить не менее двух действующих туристических маршрутов. Те, кто смог пройти в следующий этап – акселератор, разработают новый маршрут, по которому будет снят рекламный ролик.

Лучшие новые маршруты, созданные в рамках акселерационной программы, будут приняты к рассмотрению Ростуризмом для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».

«Команда Челябинской области уже второй год подряд участвует и становится финалистом туристских конкурсов, проводимых АСИ, – отмечает заместитель губернатора Егор Ковальчук. – По итогам прошлого конкурса был создан туристско-рекреационный кластер «Горный Урал». Наработки этого года, уверен, позволят создать основу для второго брендового маршрута. В любом случае, проекты АСИ отличает мощная методическая составляющая: лекции и вебинары с известными экспертами, сопровождение менторов. Это очень важно для «упаковки» наших турпродуктов и вывода их на федеральный рынок.

По словам Ольги Сукиновой, идея для нового маршрута уже есть – «5000 лет металлургии на Южном Урале». Предполагается, что нитка маршрута пройдет через Магнитогорск и Аркаим, и туристы смогут увидеть, как развивалась добыча и обработка металла – от примитивных печей-колодцев до мощных современных станов.

Акселератор стартует сегодня, 13-го августа, и продлится до первого ноября. Первый модуль будет посвящен стратегическому видению продуктов.

Проект «Открой свою Россию»
брендовый маршрут
сплав по реке Ай
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в этом году будет завершено строительство девяти детских садов. Речь идет как об отд
13.08.2021

В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске состоится турнир памяти хоккеиста «Трактора» Валерия Карпова. Соревнование пройдут с
13.08.2021

В Челябинске состоится хоккейный турнир памяти Валерия Карпова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратора Челябинской области обратилась в суд с исками о понуждении арендаторов земельных учас
13.08.2021

Прокуратура требует привести в надлежащее состояние заброшенные теплицы Красноармейского района, арендаторы не слышат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, 14-го августа, - Медовый Спас. В этот день в России чествуют пчеловодов и их непрост
13.08.2021

Праздник у пчелы, праздник у народа! На Медовый спас - праздник пчеловода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С сезона 2021/2022 в мужской Суперлиге по гандболу Челябинскую область будет представлять один пр
13.08.2021

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