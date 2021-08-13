Команда Челябинской области вошла в ТОП-33 проекта «Открой свою Россию», заняв 14-е место с двумя маршрутами – брендовым и сплавом по реке Ай.

Интересно, что из 96-ти команд в финал конкурса маршрутов, организованного Агентством стратегических инициатив, прошли только 33.

Южноуральскую команду сформировало Агентство международного сотрудничества Челябинской области: в нее вошли представители минэкономразвития региона, турбюро «Спутник», музея-заповедника «Аркаим», Магнитогорского металлургического комбината.

Представитель Агентства Ольга Сукинова напомнила, что в рамках проекта «Открой свою Россию» команды под руководством продюсеров впечатлений должны были представить не менее двух действующих туристических маршрутов. Те, кто смог пройти в следующий этап – акселератор, разработают новый маршрут, по которому будет снят рекламный ролик.

Лучшие новые маршруты, созданные в рамках акселерационной программы, будут приняты к рассмотрению Ростуризмом для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».

«Команда Челябинской области уже второй год подряд участвует и становится финалистом туристских конкурсов, проводимых АСИ, – отмечает заместитель губернатора Егор Ковальчук. – По итогам прошлого конкурса был создан туристско-рекреационный кластер «Горный Урал». Наработки этого года, уверен, позволят создать основу для второго брендового маршрута. В любом случае, проекты АСИ отличает мощная методическая составляющая: лекции и вебинары с известными экспертами, сопровождение менторов. Это очень важно для «упаковки» наших турпродуктов и вывода их на федеральный рынок.

По словам Ольги Сукиновой, идея для нового маршрута уже есть – «5000 лет металлургии на Южном Урале». Предполагается, что нитка маршрута пройдет через Магнитогорск и Аркаим, и туристы смогут увидеть, как развивалась добыча и обработка металла – от примитивных печей-колодцев до мощных современных станов.

Акселератор стартует сегодня, 13-го августа, и продлится до первого ноября. Первый модуль будет посвящен стратегическому видению продуктов.