Коркинский ФОК посетили звёзды мирового спорта

Звёзды мирового спорта посетили физкультурно-оздоровительный комплекс Русской медной компании (АО «РМК») в Коркино (Челябинская область).

Поделиться

Тренировочный процесс в ФОКе оценили легенда профессионального бокса Рой Джонс-младший, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю, олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Знаменитые спортсмены пообщались с воспитанниками ФОК РМК и дали спортивные наставления будущим чемпионам.

«Главное – это ставить цель и немножечко мечтать. Когда кто-нибудь из вас станет чемпионом мира, то при нашей будущей встрече подойдите ко мне и скажите, что вы воспитанник ФОК РМК в Коркино, я у вас обязательно автограф возьму!», - обратился к юным спортсменам абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю.

Встреча завершилась автограф-сессией и многочисленными фото, каждый из присутствующих запечатлел важный момент на память.

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс в Коркино был торжественно открыт седьмого сентября 2018 года. На открытие ФОКа, построенного РМК в маленьком южноуральском городке, приехали спортивные звезды мирового уровня, в том числе и двукратный чемпион Европы, абсолютный Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBS Константин Цзю.

Русская медная компания построила новый ФОК в рекордно короткие сроки. Закладка первого камня состоялась 24 февраля 2018 года и через шесть с небольшим месяцев комплекс торжественно открыли. На строительство и оснащение ФОКа в Коркино РМК направила порядка 220 миллионов рублей.

Площадь самого комплекса - 2,5 тысячи квадратных метров, - открытой арены - шесть тысяч квадратных метров.

В здании ФОКа разместился многофункциональный зал для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол, футбол), зал для контактных видов спорта (дзюдо, бокс), для занятий фитнесом и тренажерный зал.

На открытой арене ФОКа расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная и воркаут-площадки, а также детская игровая зона. В спорткомплексе работают секции дзюдо, бокса, баскетбола, футбола для детей от четырех лет.

«Сегодня в нашем ФОК РМК легенды бокса: Рой Джонс-младший, Константин Цзю и Александр Поветкин. Мы буквально недавно видели их бои, а сегодня они здесь общаются с молодыми спортсменами. Такие посещения мировых чемпионов и олимпийских звёзд – это очень важно для ребят, это настолько стимулирует и вдохновляет продолжать заниматься, что как показывает практика в течение следующих нескольких месяцев их будет просто не оторвать от тренировок, и это очень здорово», - прокомментировал директор физкультурно-оздоровительный комплекс РМК Роман Горохов.

Напомним, в среду, 15 сентября, легенды бокса приняли участие в торжественной церемонии закладки первого камня РМК-Арены - многофункционального спортивного комплекса в Челябинске. Приглашение звёзд мирового спорта на физкультурно-оздоровительные площадки Группы - еще один шаг компании по популяризации и развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.

Как сообщает департамент информационной политики РМК, Русская медная компания на постоянной основе ведёт активную работу по развитию спортивной инфраструктуры Челябинской области и других регионов присутствия.

В июле 2021-го года РМК заложила первый камень бассейна в Карабаше, строительство комплекса начнётся в 2022-м году. В бассейне оборудуют две чаши – двадцать пять и десять метров в длину. В том же здании расположится общественная баня площадью 350 квадратных метров.

В Кыштыме до конца 2022-го года РМК построит физкультурно-оздоровительный комплекс. В ФОКе площадью более двух тысяч квадратных метров будут созданы условия для занятий волейболом и баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием.

В Коркино завершается реконструкция лыжной базы «Берёзка». К началу лыжного сезона 2021-го года «Берёзка» станет основным круглогодичным спортивным лыжным центром всего Коркинского района и близлежащих муниципальных образований.

Кроме того, в числе реализованных спортивных проектов РМК – строительство в селе Варна бассейна площадью 2,5 тысячи квадратных метров с двумя чашами, тренажёрным залом и сауной.

В Екатеринбурге с 2018-го года работает Академия единоборств РМК: там на четырёх этажах развиваются девять направлений боевых искусств.

Ещё два спортивных комплекса, построенных РМК, функционируют в Коркино (с 2018-го года) и Карабаше (с 2017-го года).

Также компания в рамках совместного с челябинским хоккейным клубом «Трактор» проекта возвела в Челябинской области пять современных уличных хоккейных кортов – четыре в Челябинске и один в Коркино.

С 2017-го года РМК возводит воркаут-площадки и воркаут-парки в регионах присутствия. Уже построены 48 объектов в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, а также в Великом Новгороде и Казахстане.

За последние восемь лет вложения компании в социальную сферу регионов присутствия превысили 14 миллиардов рублей.

ФОТО: Русская медная компания