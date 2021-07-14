Ковид откорректировал сроки проведения фестиваля гуманного отношения к животным в Челябинске

Юбилейный фестиваль гуманного отношения к животным, который должен был пройти в Челябинске в июле, переносится на август. Причина сложная ситуация по коронавирусной инфекции COVID-19.

V фестиваль гуманного отношения к животным планировалось провести 31 июля 2021 года в ПКиО им. Гагарина в Челябинске. Ожидалось 300 участников конкурсной программы и более одной тысячи гостей.

«В связи с нестабильной ситуацией по COVID-19 фестиваль перенесен на 22 августа 2021 года», - сообщают в группе фестиваля.

Организаторы заверяют, что все разрешения получены и фестиваль обязательно состоится, но чуть позднее. А пока они проведут дополнительную подготовку, чтобы мероприятие стало лучше, громче и веселее всех остальных.

«Для Вас это время чтобы успеть записаться на Гав-шоу, подготовить самый красивый костюм и прийти к нам на праздник не страдая от жары и не переживая за здоровье близких», - обращаются к южноуральцам организаторы.

Участники онлайн-конкурсов, у которых не будет возможности прийти на торжественное награждение в августе, смогут получить подарки заранее. Cписок и место получения будет объявлено позднее.

Как уже сообщало агентство, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинской области были отменены культурно-спортивные праздники «Сабантуй» Челябинске и Магнитогорске, Ильменский фестиваль, празднование Дня Агаповского района (третье июля), Дня города в Аше (отмечают в третью субботу июля), XV Юбилейный фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» (планировалось провести с девятого по 11 июля), V Всероссийский Бушуевский фестиваль в Златоусте (должен был пройти с 17 по 18 июля), Региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремёсел в Сатке (должен был состояться третьего июля 2021 года). Запрещено массовое празднование Дня металлурга в регионе.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора на неопределенный срок перенесено проведение Дня города в Нязепетровске, Бажовского фестиваля, 95-летие Брединского района (запланировано было на 27 июня), Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске, проведение Спартакиады сельских поселений Карталинском районе (должна была состояться 26 июня) и православного форума «Увильды» 2021.

ХХХV Мемориал имени Масленникова, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, перенесен на август-сентябрь.

Фото: группа фестиваля ВКонтакте