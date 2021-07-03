Отменен фестиваль кузнецов и традиционных народных ремёсел в Сатке

Региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремёсел, который должен был состояться третьего июля 2021 года в Сатке (Челябинская область), отменен. Соответствующее решение принято главой Саткинского района Александром Глазковым в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Региональный фестиваль кузнецов и традиционных народных ремёсел стал уже доброй традицией для Сатки. Он собирает лучших мастеров прикладного и народного искусства из разных уголков Уральского региона. Умельцы делятся секретами традиционных ремесел, проводят мастер-классы для взрослых и детей по различным видам народных промыслов.

Как уже сообщало агентство, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменены культурно-спортивные праздники «Сабантуй» Челябинске и Магнитогорске, Ильменский фестиваль и перенесен Бажовский фестиваль, празднование Дня Агаповского района (третье июля), Дня города в Аше (отмечают в третью субботу июля), XV Юбилейный фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» (планировалось провести с девятого по 11 июля), V Всероссийский Бушуевский фестиваль в Златоусте (должен был пройти с 17 по 18 июля. Запрещено массовое празднование Дня металлурга в регионе.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора на неопределенный срок перенесено проведение Дня города в Нязепетровске, 95-летие Брединского района (запланировано было на 27 июня), Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске, проведение Спартакиады сельских поселений Карталинском районе (должна была состояться 26 июня) и проведение православного форума «Увильды» 2021.

ХХХV Мемориал имени Масленникова, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, перенесен на август-сентябрь.

Фото: администрация Сатки