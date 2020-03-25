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Легких пациентов с коронавирусом разрешили лечить на дому

Общество
Сегодня, 11:10
Автор: 
Олеся Денисова

Южноуральцев младше 45 лет с легким течением коронавируса разрешено лечить на дому. Такие рекомендации поступили вчера из федерального Минздрава на период с 23 по 30 марта.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Область готова к увеличению числа больных коронавирусом. Освобождаем резервные койки в ряде больниц. Увеличиваем запас антибиотиков на ближайшие полгода», - отметила Ирина Гехт.

Ситуация осложнятся распространением второй волны заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. За неделю зарегистрировано более 34 тысяч случаев заболевания, что на 23% выше прошлой недели. Рост отмечается по всем возрастным группам. В семи территориях эпидемический порог превышен.

Вчера в регионе начали выдачу электронных больничных листов в режиме онлайн. За сутки выдано 98 таких документов.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Ирина Гехт
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