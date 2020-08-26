Магнитогорские школьники получат бесплатное питание

Городское Собрание депутатов Магнитогорска (Челябинская область) приняло решение о бесплатном питании учащихся начальной школы.

1 сентября этого года вступает в силу федеральный закон, предусматривающий бесплатное обеспечение горячим питанием всех школьников с 1 по 4 классы. Напомним, что с такой инициативой в Послании Федеральному Собранию в начале года выступил президент Владимир Путин.

Магнитогорск полностью подготовился к введению данного решения: было дозакуплено необходимое оборудование для школьного общепита, подготовлена вся необходимая документация. На днях решение по этому вопросу принято Магнитогорским городским Собранием депутатов.

Всего бесплатное горячее питание получат около 23 тысяч магнитогорских школьников. В день на одного обучающегося будет затрачиваться 56 руб. 65 коп. Причем, почти 49 рублей – это средства федерального бюджета.

Также своим решением депутаты продлили действие социальной поддержки в виде бесплатного молока для учеников 1-4 классов. Напомним, магнитогорские дети получали молоко с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Кстати сказать, впервые предусматривается возможность денежной компенсации бесплатного питания учеников с ограниченными возможностями развития при условии обучения не в школе, а, например, дома в форме семейного образования. По рекомендации областного министерства образования и науки данная компенсация будет рассчитана с 6 апреля 2020 года.

Кроме того, продолжат получать льготное питание и учащиеся 5-11 классов, которые имеют на это право либо по состоянию здоровья, либо по статусу семьи.