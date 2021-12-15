Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам

В Миасском городском округе (Челябинская область) начинается работа по формированию заявок на участие в программе «Инициативное бюджетирование». Первый этап включает в себя проведение собраний, на которых жителей будут знакомить с разработанными проектами. Согласно положению, депутаты Собрания назначают время и место общественных обсуждений.

На данный момент поступило шесть заявок на благоустройство территорий. Есть среди них долгожданные и социально значимые – например, набережная в исторической части Миасса, на городском пруду. Или ремонт пустующего здания бывшего детского сада в машгородке, на улице Вернадского, на необходимости чего настаивал депутатский корпус еще прошлого созыва.

Есть в перечне проекты по приведению в порядок дворов и общественных пространств из других районов. Желание преобразить место проживания охватывает и жителей отдаленных поселков – таких, как Хребет. Три собрания назначены на двадцатые числа декабря, остальные пройдут уже в новом году. Для сдачи проектов в конкурсную комиссию установлен срок – с 1 января по 1 марта.

Можно предположить, что участие в программе «Инициативное бюджетирование» только набирает обороты. В первый год ее реализации миасцы проявили большую активность, предложив более тридцати проектов, из которых было отобрано и реализовано шестнадцать – на сумму 55 миллионов рублей. В 2022 году областная субсидия Миасскому городскому округу на эти цели составит 72 миллиона.