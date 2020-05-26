Митрополит Григорий призывает верующих молиться за врачей

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратился к священнослужителям и мирянам и призвал их присоединиться к совместной молитве за врачей и медицинских сотрудников, работающих с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Список имен для поминовения и тексты молитв о врачах и сотрудниках лечебных учреждений размещены на официальном сайте митрополии и на ее странице в социальных сетях.

Как уточнили в Челябинской епархии, списки имен размещены на сайте митрополии и на его странице в соцсетях. В списке не только православные, но также некрещеные люди, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса на Южном Урале.

Таким образом, Челябинская епархия присоединилась к всероссийской акции #молимсязаврачей. Ниже приведен текст двух молитв и список имен.

Список имен будет постоянно пополняться. «Молитвы предназначены для келейного чтения, поэтому молиться можно не только за православных верующих, но также за инославных и некрещеных», - уточнили в епархии.

Напомним, с начала эпидемии в Челябинской области зарегистрировано 2 тысячи 284 случая коронавируса. Ковид унес жизни 31 южноуральца, в том числе врача-терапевта из Златоуста (были инфицирована во внутрибольничном очаге) и врача общей практики из Брединского района.

В списке заболевших порядка 160 сотрудников медицинских учреждений, в том числе врачи, средний, младший медперсонал и все работники, относящиеся к прочему персоналу (водители, уборщицы и другие).

Коронавирус не обошел стороной и служителей церкви. В конце апреля были госпитализированы митрополит Челябинский и Миасский Григорий, несколько священнослужителей и сотрудников епархии. У нескольких человек был подтвержден коронавирус. Были инфицированы матушка Феодосия, инокиня, послушница и помощница из храма Покрова Божией Матери в селе Булзи.

С 29 апреля и до особого распоряжения посещение прихожанами всех храмов во время богослужения приостановлено. Богослужения в храмах совершаются в присутствии только священнослужителей. Для верующих организована трансляция в сети Интернет.