ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Митрополит Григорий призывает верующих молиться за врачей

Общество
Сегодня, 10:21
Автор: 
Любовь Юрина

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратился к священнослужителям и мирянам и призвал их присоединиться к совместной молитве за врачей и медицинских сотрудников, работающих с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Список имен для поминовения и тексты молитв о врачах и сотрудниках лечебных учреждений размещены на официальном сайте митрополии и на ее странице в социальных сетях.

Как уточнили в Челябинской епархии, списки имен размещены на сайте митрополии и на его странице в соцсетях. В списке не только православные, но также некрещеные люди, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса на Южном Урале.

Таким образом, Челябинская епархия присоединилась к всероссийской акции #молимсязаврачей. Ниже приведен текст двух молитв и список имен.

Список имен будет постоянно пополняться. «Молитвы предназначены для келейного чтения, поэтому молиться можно не только за православных верующих, но также за инославных и некрещеных», - уточнили в епархии.

Напомним, с начала эпидемии в Челябинской области зарегистрировано 2 тысячи 284 случая коронавируса. Ковид унес жизни 31 южноуральца, в том числе врача-терапевта из Златоуста (были инфицирована во внутрибольничном очаге) и врача общей практики из Брединского района.

В списке заболевших порядка 160 сотрудников медицинских учреждений, в том числе врачи, средний, младший медперсонал и все работники, относящиеся к прочему персоналу (водители, уборщицы и другие).

Коронавирус не обошел стороной и служителей церкви. В конце апреля были госпитализированы митрополит Челябинский и Миасский Григорий, несколько священнослужителей и сотрудников епархии. У нескольких человек был подтвержден коронавирус. Были инфицированы матушка Феодосия, инокиня, послушница и помощница из храма Покрова Божией Матери в селе Булзи.

С 29 апреля и до особого распоряжения посещение прихожанами всех храмов во время богослужения приостановлено. Богослужения в храмах совершаются в присутствии только священнослужителей. Для верующих организована трансляция в сети Интернет.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:12
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Экономика
Сегодня, 10:50
Минсоц Челябинской области прекратил прием заявлений на благотворительную помощь
Общество
Вчера, 19:21
Новый случай коронавируса в больнице Златоуста
Федерация
Вчера, 17:32
За сутки в России подтверждено 8946 случаев коронавируса
Вчера, 17:45
Как выбрать бандаж для колена
Вчера, 14:54
Цифровой двойник поможет челябинским властям разобраться с ларьками
Вчера, 14:36
Попугай из челябинского приюта по кличке «Ленин» оказался «Крупской»
Вчера, 13:25
Напутствия выпускникам Челябинской области
Вчера, 12:56
Исторический музей приглашает на «последний звонок»
Вчера, 12:31
В Челябинске за сутки умерло два пациента с коронавирусом
Вчера, 12:28
Наталья Котова поручила обеспечить безопасность челябинцев во время прогулок
Вчера, 11:45
В Челябинской области выросло суточное число выздоровевших пациентов с коронавирусом
Вчера, 10:55
Вопрос организации на Советской и Пушкина в Челябинске двустороннего движения взят в работу
Вчера, 10:46
В Челябинске последний звонок прозвучит для шести тысяч одиннадцатиклассников
Культура
Сегодня, 11:13
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Константин Калошин
Экономика
Сегодня, 10:01
ММК вошел в тройку самых выгодных для акционеров металлургических компаний мира
Новости
Сегодня, 11:12
Общество
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Сегодня, 11:02
Происшествия
В Челябинске водитель иномарки сбил школьника
Сегодня, 10:24
Общество
В Челябинске сотрудники ГИБДД не допустили проведение нелегальных автогонок
Вчера, 18:47
Среда обитания
Минэкологии: Проверка законности строительства на берегу Тургояка продолжается
Вчера, 17:32
Федерация
За сутки в России подтверждено 8946 случаев коронавируса
Материалы рубрики
Сегодня, 11:12
Общество
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Сегодня, 10:24
Общество
В Челябинске сотрудники ГИБДД не допустили проведение нелегальных автогонок
Вчера, 14:36
Общество
Попугай из челябинского приюта по кличке «Ленин» оказался «Крупской»
Вчера, 10:18
Общество
Мэрию и управление образования Еткульского района ждут повторные проверки
22.05.20 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
Теги
РПЦ
Православные
Челябинск
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика