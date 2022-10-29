Мобилизованные из Коркино, Еманжелинска и Еткульского района получили подарки от детей

Несколько групп добровольцев и мобилизованных из Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов (Челябинская область) было отправлено на текущей неделе от военного комиссариата Коркино. Большинство из них - добровольцы. Все призванные получили подарки от кадетов.

Как сообщает районная администрация, большая часть призванных была отправлена в Чебаркульский военно-полевой лагерь на боевое слаживание. Возраст призванных мужчин - от 30 до 45 лет.

Мобилизованные и добровольцы прошли медкомиссию. Военнослужащих обеспечили спальными мешками, аптечками и ковриками. Комбинат школьного питания подготовил для провожающих горячий чай с булочками.

Все желающие получили возможность пообщаться с сотрудниками управления соцзащиты, подробнее узнать о мерах поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Кроме того, прямо в военкомате можно было получить консультации сотрудников Сбербанка (в том числе и по кредитным каникулам) и судебных приставов.

С пожеланиями скорейшего возвращения с победой мужчин напутствовали военком Андрей Денисов, главы Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов, священнослужители.

Юнармейцы школы №10 вручали мобилизованным свои рисунки с пожеланиями удачи и возвращения домой живыми и невредимыми.

Напомним, в течение недели состоялась отправка в Чебаркульский военно-полевой лагерь мобилизованных и добровольцев из Аргаяшского района, Верхнеуральского, Троицкого и Чебаркульского районов, Варны и Златоуста, из Пластовского района, Магнитогорска, Миасса и Копейска, из Трехгорного, Сосновского района и Сатки.

Большинство будет проходить боевое слаживание во Всероссийском центре дополнительной подготовки для мобилизованных, который был возведен в рекордно короткие сроки на территории Чебаркульской дивизии.

Сегодня, 29 октября, военный комиссар региона Андрей Максуров доложил губернатору Алексею Текслеру о завершении частичной мобилизации в регионе (как и в целом по стране). Общая численность призванных - 300 тысяч, число мобилизованных из Челябинской области не называется.