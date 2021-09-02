Молодые специалисты ГРЦ Макеева прошли обучение в школе лидеров

Молодые специалисты Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) приняли участие в школе лидеров Советов молодых ученых и специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса.

Событие состоялось под эгидой Союза молодых инженеров России при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Своих представителей - из числа активных молодых специалистов - на учебу направили 43 предприятия. ГРЦ Макеева представляли Елена Долгополова и Алексей Беломестнов, которые вместе с другими участниками в течение пяти дней были полностью погружены в проблемы, ждущие решения в том числе и от них.

Как рассказали в пресс-службе ракетного центра, выработать решения требовалось в процессе обучения, слушая и анализируя лекции, делясь опытом, работая над проектами, защищая их. Панельные дискуссии и круглые столы с участием представителей Госдумы, минпромторга России, проектного офиса Федерального кадрового резерва ОПК, Союза молодых инженеров России чередовались с отраслевыми блоками, которые вели ведущие специалисты Госкорпораций «Росатом», «Ростех» и «Роскосмос».

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Кроме того, были организованы образовательные блоки, стратегические сессии, военно-тактическое практическое занятие. Каждый день школы лидеров оказался расписан по минутам. Поэтому было особенно ценно, что жили и учились участники в одном месте - отеле «Планерное» в Химках. Все это способствовало достижению главной цели обучения - разработке проектов типового положения по совету молодых ученых и специалистов, положения федерального молодёжного кадрового резерва (ФМКР), обмену опытом работы.

Одним из важных мероприятий школы лидеров стал круглый стол на тему «Роль молодежного кадрового резерва ОПК в решении задач развития оборонного комплекса», который состоялся в рамках деловой программы VII международного военно-технического форума «Армия-2021». На нем с участием представителей «Росатома», «Ростеха» и «Роскосмоса», руководителей ряда департаментов минпромторга России и проектного офиса федерального кадрового резерва ОПК шел разговор о формировании и развитии федерального молодежного кадрового резерва, трудоустройстве и заработной плате молодых специалистов, популяризации Советов молодых ученых и специалистов.

Итогом учебы стали проекты, разработанные слушателями школы. Но, как рассказали Алексей Беломестнов и Елена Долгополова, школа закончилась, а работа продолжается. Перед разъехавшимися по своим предприятиям и городам молодыми лидерами стоит задача уже в этом сентябре завершить проекты, которые будут обобщены и помогут в работе по созданию положений о федеральном молодежном кадровом резерве и Совете молодых ученых и специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса.