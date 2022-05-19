На Митрофановском кладбище «поставлен» крест?

Правозащитники выиграли дело по Митрофановскому кладбищу



В Седьмом кассационном суде общей юрисдикции состоялось рассмотрение жалобы ЧРОЭО «Экологический консалтинг» по делу о запрете новых захоронений на Митрофановском кладбище.

Как сообщил правозащитник Владимир Казанцев, мэрия и МКУ «Служба городских кладбищ» были уверены, что дело вернут на новое рассмотрение, как минимум.

«В прошлый раз в Челябинском областном суде все подозрительно вышло лихо: судебный состав менялся, заседания постоянно откладывали, а затем облсуд две недели придумывал обоснование, из-за чего же нам можно отказать в удовлетворении требований.

В кассации тройка судей внимательно изучила материалы дела, заслушала позицию каждой из сторон, а затем удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта. И уже через 15 минут апелляционное определение Челябинского областного суда было отменено, а решение Советского районного суда о запрете новых захоронений на Митрофановском кладбище оставлено и вступило в законную силу! Ура, товарищи, ура!», - сообщает Казанцев.



«Нашу позицию по Митрофановскому кладбищу единодушно поддержали представители надзорных органов —прокуратура Челябинской области и Роспотребнадзор. Мы победили! Благодарю Владимира Казанцева за титанический труд по защите прав горожан на благоприятную окружающую среду обитания. Мы и дальше продолжим прикладывать усилия для сохранения Челябинского городского бора, леса на Тополинке и единственного питьевого источника нашей агломерации — Шершневского водохранилища», - добавила челябинский депутат Елена Вахтина.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», история с незаконными захоронениями за границами Митрофановского кладбища в Челябинске буквально на территории памятника природы насчитывает уже десятилетие. Несмотря на то, что его уже пытались закрыть, природоохранная прокуратура выписывала штрафы, кладбище по-прежнему остается открытым для новых захоронений. Помимо этого, участок, на котором Митрофановское кладбище находится, полностью входит во второй пояс санитарной охраны Шершневского водохранилища, а значит на него по СанПиНу действует ряд запретов и ограничений. По этому поводу правозащитник Владимир Казанцев в конце 2020 года делал запрос в Генпрокуратуру РФ, который был перенаправлен в Роспотребнадзор по Челябинской области и в администрацию Челябинска.