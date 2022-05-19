19.05.2022
«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
19.05.2022
КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске
19.05.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков
19.05.2022
Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
19.05.2022
Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки
19.05.2022
Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»
На Митрофановском кладбище «поставлен» крест?
12.05.2022
Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
07.02.2022
Митрофановскому кладбищу быть
08.09.2021
В Челябинске суд запретил новые захоронения на Митрофановском кладбище
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022