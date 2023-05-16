На площади Революции Челябинска следующей зимой может открыться «Малахитовая шкатулка»

Жителям Челябинска предлагают уже сейчас выбрать тему главного ледового городка, который возведут на площади Революции в декабре этого года.

Голосование уже стартовало на платформе обратной связи и продлится до 22 мая включительно.

Выбрать горожанам предстоит одну из следующих тем: «Малахитовая шкатулка», «Приключения Незнайки и его друзей», «Конек-горбунок», «Айболит», «Животный мир», «Музыкальный калейдоскоп», «Мир роботов». Восьмая тема – спортивная.

«Как и в прошлом году, челябинцев просят высказать свое мнение и определить общую концепцию зимней сказки. По теме, набравшей максимальное количество голосов, будет подготовлен проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению», - рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии пояснили, что проголосовать за будущий облик зимнего городка жители южноуральской столицы могут также через виджеты «Общественное голосование на портале Госуслуг», размещенных на официальных сайтах органов власти.

Принять участие в голосовании могут жители старше 18 лет, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Напомним, минувшей зимой на площади Революции жителей и гостей Челябинска встречали обитатели морского царства – тогда темой главного ледового городка горожане выбрали «Ледяной аквариум».