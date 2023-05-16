16.05.2023
Челябинские трамваи изменят свои маршруты на время ремонта путей по проспекту Победы
16.05.2023
На площади Революции Челябинска следующей зимой может открыться «Малахитовая шкатулка»
16.05.2023
В центре Челябинска по вине полуприцепа легковушка влетела в трамвай, два человека пострадали
15.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 мая (18+)
15.05.2023
В Челябинской области ограничено движение на М-5 из-за ДТП
15.05.2023
Златоустовец ищет дом для эвакуированных из зоны СВО котят
На площади Революции Челябинска следующей зимой может открыться «Малахитовая шкатулка»
Жители областного центра приглашаются к голосованию за тему будущего ледового городка
17.02.2023
Ледовый городок на площади Революции демонтируют
01.01.2023
На главном ледовом городке Челябинска сегодня многолюдно
29.12.2022
Морское царство в центре Челябинска ждет маленьких горожан на январские утренники
26.12.2022
В ледовом городке Курчатовского района проведут утренники для детей
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023