На территории Челябинской области сохраняется пожароопасный сезон даже и после отмены противопожарного режима. Об этом напоминают южноуральцам в главном управлении лесами региона.

Противопожарный режим, действовавший на территории Южного Урала с 24 апреля, был отменен с 10 июня. На сегодня в лесах региона по-прежнему запрещается использование открытого огня (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни). Оно допустимо только на специально оборудованных площадках.

«Особый противопожарный режим – отменен, но это не означает, что угроза возникновения лесных пожаров миновала. В 2020 году последнее возгорание мы ликвидировали пятого ноября», - рассказал заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Южноуральцев предупреждают, что правила пожарной безопасности в лесу никто не отменял. «Необходимо исключить любые источники огня - горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.) и другой бытовой мусор. Это может мгновенно привести к лесному пожару и к тяжелым последствиям, - предупреждает Золотухин. - Все службы, задействованные в тушении, продолжат работу в режиме повышенной готовности».

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу статьей 8.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа до 200 тысяч рублей, в случае возникновения лесного пожара по причине нарушения правил штраф может составлять до одного миллиона рублей. Кроме того, нарушитель должен возместить ущерб, нанесённый лесному фонду области.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 372 лесных пожара на площади две тысячи 661,78 га. Ликвидировано 14 крупных лесных пожаров на площади 1117,68 га.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.