На участке трассы М-5 в Челябинской ограничили движение до конца октября

В Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» введено ограничение движения транспорта в связи с проведением дорожных работ.

Как сообщает пресс-служба ФКУ УпрДор «Южный Урал», ограничения движения транспортных средств введены на участке 1829 – 1844 километр, по одной полосе правого проезда.

Ограничение действует с 11 по 31 октября 2021 года.

Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени (Яндекс.Карта/Яндекс.Навигатор, Google Maps и прочие).

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).