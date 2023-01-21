21.01.2023
Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев
21.01.2023
В Челябинске водитель ПАЗ насмерть сбил пешехода, возбуждено уголовное дело
21.01.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской
21.01.2023
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
20.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные
20.01.2023
Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)
Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев
20.01.2023
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей
18.01.2023
За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев
17.01.2023
За сутки заболело ковидом 52 южноуральца, выздоровело 55, умер один
16.01.2023
В Челябинской области растет смертность от ковида и число инфицированных
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023