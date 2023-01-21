Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция послужила причиной смерти троих жителей. Всего за весь период пандемии ковид оборвал жизни почти 9,5 тысячи южноуральцев

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 1,8% больше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее - 56 человек). Среди заболевших трое школьников.

За прошедшие сутки выздоровело всего 20 человек, а днем ранее - 42 человек.

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 397 тысяч 187 человек, сумели справиться с ковидом 387 тысяч 83 жителя.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 488 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 209 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 21 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 569 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 535 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.