02.05.2023
Наталья Котова поручила МУП «ПОВВ» разобраться с ямами на тротуаре по улице Октябрьской
02.05.2023
Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае
02.05.2023
Красота! В челябинском сквере на Воровского распускаются тюльпаны
02.05.2023
В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток
02.05.2023
Ветеран Росгвардии воссоздает копии боевых знамен дивизий времен Великой Отечественной
02.05.2023
Консультация юриста: как оценить профессиональный риск
Наталья Котова поручила МУП «ПОВВ» разобраться с ямами на тротуаре по улице Октябрьской
«Дыры» на тротуаре появились вследствие ремонта водопровода
25.04.2023
В Саду камней в честь Дня Победы правоохранители и Наталья Котова посадили сосны
25.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
18.04.2023
Место силы: при челябинском «Атлете» открыли Центр гиревого спорта
17.04.2023
Котова: Понять не могу, почему подрядчики продолжают на помывку дорог выпускать пылесосы без воды
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023