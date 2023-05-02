Наталья Котова поручила МУП «ПОВВ» разобраться с ямами на тротуаре по улице Октябрьской

Асфальт на улице Октябрьской в Челябинске провалился в результате работ по ремонту водопровода, проведенному МУП «ПОВВ».

Внушительных размеров дыры в полотне на пешеходных дорожках стали следствием именно этого, а не некачественного дорожного ремонта, как предположила жительница города, опубликовав снимки «дырявого» асфальта в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

О том, что при обследовании территории, где ремонтировали водопровод работники муниципального предприятия, были обнаружены участки с ямами на тротуаре, сегодня, второго мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«Просьба к МУП «ПОВВ» - вернуться к этому вопросу. Я допускаю, что сотрудники предприятия заделывали все ямы, но, скорее всего, это было осенью. Пусть вернутся к этой теме сейчас и подумают, как убрать свои недоработки», - сказала Наталья Котова, обращаясь к своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову.