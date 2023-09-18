Первому замминистра общественной безопасности Челябинской области вновь продлили срок госслужбы

Первому заместителю министра общественной безопасности Челябинской области 65-летний генералу полиции в отставке, доктору юридических наук Владимиру Гусаку продлили еще на год предельный срок пребывания на государственной службу.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«… продлить срок государственной гражданской службы Гусаку Владимиру Алексеевичу», - говорится документе.

Напомним, предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет. Госслужащему, достигшему этого возраста пребывания на гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до достижения им возраста 70 лет (федеральный закон от марта 2021 года).

Год назад, 15 сентября 2022 года, Гусаку исполнилось 65 лет. Тогда ему продлили на год срок госслужбы. В пятницу, 15 сентября. Владимиру Гусаку исполнилось 66 лет и срок его пребывания на госслужбе был продлен еще на год.

Справка

Владимир Алексеевич Гусак родился 15 сентября 1957 года в городе Троицке, Челябинской области.

В 1979 году окончил Свердловский юридический институт, затем в 1987 году - академию управления МВД СССР и адъюнктуру академии МВД.

В правоохранительных органах начал работу в 1979 году с должности следователя Троицкого ГОВД. Работал в уголовном розыске Троицка и Златоуста, в управлении по борьбе с организованной преступностью в региональном полицейском главке, возглавлял Тракторозаводское РУВД Челябинска, руководил уголовным розыском в ГУВД области. Награжден именным оружием.

В 2011 году перевелся на работу в Москву. 16 декабря 2014 года Владимир Гусак назначен начальником главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами региона.

В ноябре 2016 года занял пост заместителя министра общественной безопасности Челябинской области. С 20 марта 2019 года – исполняющий обязанности заместителя министра общественной безопасности региона. С 21 сентября 2019 года назначен замминистра, в октябре 2021 года – первым заместителем министра общественной безопасности области.