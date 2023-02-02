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02.02.2023

Челябинская область в тройке лидеров Урала по числу компаний, атакуемых киберпреступниками
Главное управление государственного строительного надзора
Кирилл Мозгалёв
Алексей Брюханов
Алексей Власов
Евгений Кучин
Общество
02.02.2023 15:20

Назначены сразу три зама в новой структуре правительства Челябинской области

Сразу три заместителя появятся у руководителя нового Главного управления государственного строительного надзора в структуре правительства Челябинской области.

Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Первым заместителем начальника Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области назначен Алексей Брюханов. Ранее он работал начальником первого территориального отдела управления регионального государственного строительного надзора Минстроя региона (до структурных преобразований).

Должности заместителей начальника Главного управления государственного строительного надзора заняли Алексей Власов (занимал пост замначальника Управление регионального государственного строительного надзора в Минстрое) и Евгений Кучин (был начальником отдела контроля и надзора за долевым строительством в Минстрое).

Все три постановления вступают в силу с момента их подписания – с первого февраля 2023 года.

Напомним, 25 августа 2022 года глава региона подписал постановление о создании Главного управления государственного строительного надзора (ему переданы часть функций минстроя), в сентябре 2022 года утвердил его структуру и штатную численность.

В октябре 2022 года Главное управление государственного строительного надзора возглавил 34-летний кандидат технических наук Кирилл Мозгалёв, занимавший должность замминистра строительства и инфраструктуры региона.

Главное управление получило полномочия по госнадзору, предусмотренному Градостроительным кодексом, контролю в области долевого строительства многоквартирных домов, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства дома.

Автор: Любовь Юрина
Главное управление государственного строительного надзора
Кирилл Мозгалёв
Алексей Брюханов
Алексей Власов
Евгений Кучин
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В Челябинской области активизируется грипп «В»

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