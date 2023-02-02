02.02.2023
Вернувшие из СВО мобилизованные просятся в южноуральскую ГИБДД
02.02.2023
Гранд-отель «Видгоф» оцифрует свои номера с помощью сервисов Сбера
02.02.2023
Южноуральские семьи активно оформляют единое пособие
02.02.2023
Курчатовский гордится: челябинец Константин Кошкин награжден орденом «За доблесть»
02.02.2023
В Челябинской области всплеск аварийности на дорогах
02.02.2023
Челябинская область в тройке лидеров Урала по числу компаний, атакуемых киберпреступниками
Назначены сразу три зама в новой структуре правительства Челябинской области
28.10.2022
ГУ гостройнадзора Челябинской области возглавил 34-летний Кирилл Мозгалёв
14.09.2022
Текслер утвердил структуру и штатную численность нового Главного управления
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023