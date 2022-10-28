ГУ гостройнадзора Челябинской области возглавил 34-летний Кирилл Мозгалёв

Главное управление государственного строительного надзора Челябинской области возглавит 34-летний кандидат технических наук Кирилл Мозгалев, занимающий должность замминистра строительства и инфраструктуры региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 28 октября 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Мозгалёва Кирилла Михайловича начальником Главного управления государственного строительного надзора Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания

Кирилл Мозгалёв на посту замминистра курировал вопросы регионального государственного строительного надзора и долевого строительства.

Напомним, 25 августа 2022 года Алексей Текслер подписал постановление о создании Главного управления государственного строительного надзора (ему переданы часть функций минстроя), в сентябре утвердил его структуру и штатную численность

Главное управление получило полномочия по госнадзору, предусмотренному Градостроительным кодексом, контролю в области долевого строительства многоквартирных домов, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства дома.

Напомним, министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области возглавляет Юлий Элбакидзе (с января 2021 года – и.о. руководителя, с апреля 2021 года – министр). Его первый заместитель Иван Белавкин (с июня 2021 года - в СИЗО), заместители - Антон Астахов (с января 2015 года – зам, с пятого июля 2017 года - заместитель министра – начальник финансово-экономического управления), Ильгам Мусин (с июня 2022 года). Должность, которую занимал Кирилл Мозгалёв, теперь вакантна.

ДЛЯ СПРАВКИ

Мозгалёв Кирилл Михайлович родился в 1988 году. В 2010 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а затем в 2011 году – «Финансы и кредит», в 2013 году - аспирантуру в ЮУрГУ. Кандидат технических наук.

Начал трудовую деятельность в августе 2006 года мастером в ООО «Строймонтаж», где проработал по октябрь 2006 года. В феврале 2007 году устроился на работу мастером в ООО «ПТС» (по сентябрь 2009 года).

С сентября 2009 по ноябрь 2010 года - мастер, производитель работ в ООО «Уралстроймонтаж».

В ноябре 2010 года были принят на работу в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, где трудился старшим инженером, начальником отдела, заместителем начальника управления государственного строительного надзора

В июле 2021 года назначен заместителем министра – начальником управления.

С восьмого ноября 2021 года – заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.